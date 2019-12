Google Play Store : comment désactiver les vidéos en autoplay

Google a mis à jour le Play Store avec une nouvelle option. Il est désormais possible de désactiver la lecture automatique des vidéos. Voici comment.

Depuis septembre 2019, Google propose une nouvelle version du Google Play Store qui intègre des vidéos lancées automatiquement. On trouve ces vidéos à l’ouverture des pages dédiées aux applications et jeux, mais aussi dans la boutique elle-même, et notamment dans l’onglet dédié aux jeux.

Les jeux se prêtent bien aux vidéos promotionnelles et le Google Play Store n’hésite pas à en afficher plusieurs d’affilées.

Comment désactiver l’auto-play

Le Play Store propose désormais une option pour désactiver les vidéos en lecture automatique.

Crédit : 9To5Google

Pour l’activer, il suffit de :

se rendre dans le Google Play Store

Paramètres

Trouver l’option « vidéos en auto-play »

Choisir de ne jamais lire les vidéos en auto-play

Cette option est proposée avec la version 17.9.17 du Google Play Store. N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des vidéos en auto-play sur le Google Play Store.