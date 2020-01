Google Pixel 4 : une reconnaissance faciale en panne depuis le dernier patch

Depuis le déploiement du patch de sécurité de janvier, certains utilisateurs de Google Pixel 4 et 4 XL déplorent une panne de la reconnaissance faciale de leur smartphone. Un problème qui semble insoluble en l'état, même après avoir réinitialisé leur smartphone.

Depuis la sortie de son Pixel 4 en octobre dernier, les soucis s’accumulent pour Google au sujet de la reconnaissance faciale. Au lancement du smartphone, on apprenait ainsi que malgré son système de reconnaissance 3D sécurisé, il pouvait être déverrouillé même lorsque l’utilisateur fermait les yeux. Désormais, c’est tout simplement une panne de la reconnaissance faciale qui semble surgir depuis la mise à jour de sécurité du mois de janvier 2020.

Le site GSM Arena a en effet repéré sur Reddit et sur les forums de Google les plaintes de nombreux utilisateurs qui rapportent que, depuis l’installation du dernier patch de sécurité, la reconnaissance faciale de leur Google Pixel 4 ne fonctionne tout simplement plus. « Après de nombreux redémarrages et réenregistrement, le déverrouillage facial ne fonctionne toujours pas pour moi. L’écran de verrouillage indique « je ne peux pas vérifier le visage, essayez à nouveau » et les applications qui utilisent l’authentification biométrique envoient un message d’erreur », déplore par exemple Rozpierog sur Reddit. Sur le forum de support de Google, J Michael Williams explique avoir eu le même souci : « j’ai commencé à avoir le même problème aujourd’hui sans aucune raison. Le fait de redémarrer l’appareil ne fonctionne par sur mon Pixel 4 XL. J’ai même supprimé et réenregistre mon visage, mais rien ne se passe ».

Un souci qui a déjà été signalé en novembre dernier

Il faut dire que ce type de souci s’est déjà produit au mois de novembre avec une précédente mise à jour. À l’époque, Google recommandait aux utilisateurs de supprimer leurs données de visage ou de réinitialiser leur smartphone. Deux solutions qui ne semblent donc pas fonctionner cette fois avec le nouveau bug. Pour certains, comme le souligne GSM Arena, il n’est même pas possible de supprimer les données de visage.

Ce souci est d’autant plus dommageable pour les utilisateurs de Pixel 4 et Pixel 4 XL que les deux derniers smartphones de Google ne s’appuient que sur la reconnaissance faciale pour le déverrouillage biométrique. Ils n’intègrent pas de lecteur d’empreintes digitales. Dès lors, s’ils souhaitent accéder à leur application bancaire, à Whatsapp ou à leur gestionnaire de mots de passe protégé par identifiant biométrique, ils ne le peuvent tout simplement plus.

Pour l’heure, Google n’a pas communiqué sur une solution à ces bugs de la reconnaissance faciale sur ses derniers smartphones. Nous avons contacté la firme et mettrons à jour cet article en cas de réponse.