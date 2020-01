Google annonce la fin des applications Chrome pour Windows, Chrome OS, Mac et Linux

Google a une nouvelle fois annoncé la fin du support des applications développées pour Chrome et Chrome OS. La firme mise sur les Progressive Web Apps pour prendre le relais.

Google Chrome est connu pour ses nombreuses extensions proposées sur le Chrome Web Store. Cette même boutique propose également le téléchargement des « Chrome Apps » qui ont joué un rôle essentiel au lancement de Chrome OS.

Depuis, le web a bien évolué, et Google annonce aujourd’hui que les Chrome Apps vont pouvoir prendre leur retraite. La firme avait déjà annoncé la fin de ces applications en 2017, mais va aujourd’hui plus loin avec un calendrier détaillé.

Une fin progressive

Sur le blog de Chromium, Google annonce que la fin du support des Chrome Apps sera progressive jusqu’au mois de juin 2022. Plus précisément, Google arrêtera d’accepter de nouvelles applications dès mars 2020, puis coupera le support des Chrome Apps sur Windows, Mac et Linux en juin 2020.

La fin du support des applications sur Chrome OS est, elle, prévue en juin 2021 pour le grand public, soit un an plus tard, en même temps que les API historiques permettant de développer ces applications (NaCL, PNaCL, PPAPI).

En juin 2020, le support s’arrêtera pour tout le monde sur tous les OS, même les entreprises.

Google a mis en place une page dédiée sur le site de Chrome pour expliquer aux développeurs comment passer à la nouvelle solution : les Progressive Web Apps.

Les Progressive Web Apps sont comme leur nom l’indique des applications basées sur des technologies web, c’est donc un standard. Samsung et Microsoft soutiennent également ce projet et plusieurs services comme Twitter propose déjà une PWA. Effrayé d’y voir un potentiel concurrent à son App Store, seul Apple freine encore la démarche avec un support pour le moment limité des PWA dans iOS et Safari.