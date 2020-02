YouTube mettra fin à son ancien design sur le web dès mars

YouTube a adopté en 2017 son nouveau Material Design, mais les utilisateurs pouvaient choisir de conserver l'ancienne interface. Dès mars, vous serez obligés de l'adopter.

La nouvelle interface Material Design de YouTube, lancée en 2017, a plu à beaucoup d’utilisateurs, mais est restée controversée pour sa tendance à ne pas profiter de tout l’espace sur une grande définition. L’arrivée du thème sombre sur celle-ci a également marqué un tournant pour le site.

Et puis… les derniers algorithmes de la page d’accueil de YouTube sont arrivés et ont déplu à beaucoup. Certains connaissaient déjà l’astuce pour esquiver cela : repasser sur le thème de 2016, qui était encore accessible au choix pour les utilisateurs.

L’ancien thème de YouTube va être supprimé

Ce choix ne sera toutefois bientôt plus disponible. Google a en effet annoncé un changement de politique sur sa page support de YouTube. Mais avant tout, un rappel du changement de design qu’a subi le site au fil des ans.

Cet ancien design sera totalement effacé dès le mois de mars. Les utilisateurs en profitant toujours seront prévenus au cours des prochains jours, et invités à changer pour adopter le nouveau design de 2017.

Les raisons avancées par Google sont les suivantes : cette version n’inclue pas les nouvelles fonctionnalités et améliorations que le développeur a créées au fil des ans. Surtout, il ne cache pas mettre en avant son nouveau système de recommandation.

On devine donc que ce dernier est central dans la stratégie commerciale de Google. Après enfin avoir vu les résultats financiers de YouTube, on peut voir que les revenus générés par le site connaissent une croissance phénoménale depuis trois ans, et son éditeur ne compte bien sûr pas s’arrêter là.

Le nerf de la guerre est dans la recommandation, pour les créateurs comme pour les entreprises diffusant leurs publicités sur le site. Aussi, la possibilité de conserver l’ancien thème semble être devenue un caillou dans les bottes du géant Google, qu’il retirera dès le mois de mars. Vous êtes prévenus.