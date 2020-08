Google Chat : les entreprises vont enfin profiter d’un thème sombre sur Android et iOS

Disponible pour les entreprises ayant souscrit à la suite Google, l’application Google Chat, renommée en avril dernier, va se parer d’un thème sombre actuellement en cours de déploiement.

Depuis plusieurs années déjà, les thèmes sombres aussi bien intronisés sur les applications mobiles que sur les ordinateurs ravissent les utilisateurs et leurs mirettes. Sobres, élégantes et reposantes pour les yeux, les interfaces bénéficiant de cette option sont de plus en plus courantes, et surtout demandées. Bien que le déploiement d’un tel thème s’effectue à un rythme différent selon les entreprises.

Google passe la seconde

En retard sur ce point, le géant américain Google semble cependant avoir passé la seconde depuis déjà plusieurs mois. Ses applications mobiles bureaucratiques Google Docs, Google Sheets et Google Slides en ont par exemple eu le droit en juillet dernier, pour le plus grand bonheur de ses clients professionnels et des particuliers (iOS et Android). Tout comme son moteur de recherche Google Search, en mai 2020 cette fois-ci.

La firme de Mountain View poursuit ses efforts en la matière, puisque son application mobile Google Chat, disponible pour les entreprises abonnées à la suite Google, va elle aussi accueillir le fameux thème sombre, apprend-on dans un communiqué de presse publié sur son blog.

Déploiement sur 15 jours

La messagerie instantanée qui se faisait autrefois appeler Hangouts Chat s’assombrit ainsi aussi bien sur iOS que sur Android. Lancée depuis le 29 juillet dernier, cette nouvelle option fera l’objet d’un déploiement global étalé sur les quinze prochains jours, indique le groupe californien.