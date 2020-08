Google Duo va ajouter les sous-titres pour les messages vidéo et audio

Google va déployer le sous-titrage des messages audio et vidéo que vous recevez via l’appli Google Duo. Et cela fonctionnera aussi bien sur les appareils Android comme iOS.

La rumeur veut que Google Duo vive ses dernières heures avant de céder définitivement sa place à Google Meet, passé durant le confinement d’un outil professionnel de G Suite à celui d’un service grand public. En attendant, la messagerie continue malgré tout de s’enrichir de nouvelles fonctions telles que des appels groupés sur PC, des effets, un mode famille ou encore la possibilité d’être jusqu’à 32 personnes sur une même conversation.

Dans un tweet, Google a annoncé l’ajout prochain du sous-titrage de vos messages vidéo ou audio. Lorsque vous ouvrirez l’application pour écouter des messages vocaux ou vidéo, les légendes vont apparaître en bas de l’écran, juste au-dessus du bouton pour rappeler votre interlocuteur. Google promet que le contenu est « transcrit, mais pas stocké » sur ses serveurs. Il sera possible d’activer ou désactiver la fonction depuis les paramètres de préférences.

In a noisy place? No problem. Captions are now available on Google Duo, so you won’t miss a word of your video and voice messages. https://t.co/jqEvy9Vyn7 pic.twitter.com/gq5Z2ntn5P

— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2020