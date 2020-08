Google Meet pourrait remplacer Google Duo, mais pas tout de suite

Google Meet pourrait absorber Google Duo maintenant que les deux services s'adressent au grand public. La firme de Mountain View ne verrait en effet plus l'intérêt de proposer ces deux plateformes alors qu'elle pourrait concentrer ses efforts sur une seule d'entre elles.

Pendant la pandémie de Covid-19, les applications de visioconférence ont vu leur nombre d’utilisateurs actifs croître de manière très importante. Or, Google propose deux plateformes de ce genre : Meet et Duo et selon des sources de 9to5Google, la première pourrait remplacer la seconde.

Javier Soltero, le patron des services de messagerie proposés par la firme de Mountain View, aurait en effet annoncé à ses employés qu’il ne voyait pas l’intérêt de faire cohabiter Google Meet et Google Duo. Il faut dire que depuis que Meet est devenu gratuit pour tous les utilisateurs — la plateforme était auparavant dédiée aux professionnels –, le géant du web se retrouve avec deux services s’adressant au même public.

Le projet « Duet »

Le responsable souhaiterait ainsi mettre le paquet sur Google Meet pour, à terme, faire en sorte de ne proposer qu’une seule application à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. En interne, le projet s’appellerait « Duet », une contraction formée par les deux premières lettres de Duo et les deux dernières lettres de Meet.

Toutefois, toujours selon les informations de 9to5Google, les équipes travaillant sur Google Duo auraient été surprises en découvrant ce changement de stratégie. Il faut dire que l’application d’appel vidéo a été fortement mise en avant par la firme ces derniers temps. Celle-ci est préinstallée sur les appareils Android certifiés par Google et a encore reçu il y a peu des mises à jour améliorant l’expérience utilisateur.

Un processus long de deux ans

Or, de son côté, Google Meet a vu sa popularité monter en flèche pendant le confinement et a reçu une attention toute particulière de son développeur pour ne pas se laisser distancer par Zoom. Ainsi, même Gmail intègre Meet dans sa nouvelle interface.

L’idée serait donc de continuer à se concentrer sur l’amélioration de Google Meet tout en y incorporant des fonctionnalités de Google Duo. Ce processus s’étalerait sur deux ans avant de se conclure sur la fusion des deux plateformes.

À ces informations, Google a tenu à réagir en faisant bien comprendre que Google Duo ne disparaîtrait pas si facilement.

Nous sommes entièrement impliqués dans Duo, qui a connu une croissance étonnante pendant la pandémie. Les personnes dans le monde entier comptent plus que jamais sur les appels vidéo, et nous n’avons pas l’intention de les interrompre. Nous continuerons à investir dans la création de nouvelles fonctionnalités sur Duo et à offrir une expérience agréable à nos utilisateurs, clients et partenaires. Nous avons placé la gestion de Duo sous la direction de Javier Soltero en mai, et il s’ensuit que nous étudions comment faire en sorte que nos produits d’appel vidéo puissent s’améliorer l’un à côté de l’autre.

Vous noterez que la dernière phrase est assez vague pour laisser entendre que Meet et Duo ne seront pas forcément toujours indépendants. Les années à venir nous éclaireront davantage sur la stratégie de Google. En attendant, il ne reste plus qu’à patienter.