Gmail : la nouvelle interface à quatre rubriques commence à se déployer

Le déploiement de la nouvelle interface de Gmail, partagée en quatre rubriques différentes pour regrouper toutes vos interactions professionnelles, commence à se déployer pour les clients G Suite.

Il y a peu, Google présentait un Gmail relooké et au fonctionnement repensé. L’idée de cette refonte est de proposer plus de fonctionnalités au sein du service de messagerie par l’intermédiaire de trois onglets Chat, Meet et Salons en plus de la boîte aux lettres classiques. Une belle idée, mais qui risque de transformer la plateforme en une joyeuse usine à gaz.

Pour rappel, la rubrique Chat est une sorte de messagerie instantanée à la Messenger, voire à la Slack pour rester dans la thématique entreprise. Meet est le célèbre service de visioconférence dont la popularité a beaucoup progressé en période de confinement et l’onglet Salons offre des espaces partagés où échanger des fichiers et des listes de tâches à effectuer avec vos collègues. Vous l’aurez compris, Gmail veut désormais regrouper toutes vos interactions professionnelles.

Or, justement, le déploiement de cette nouvelle « interface intégrée » — comme l’appelle Google — a démarré sur les versions web et Android de Gmail pour les clients G Suite. Pour iOS, il faudra encore patienter un petit peu.

Fin du déploiement à la mi-septembre

Les domaines à lancement rapide en profiteront tous d’ici deux semaines tandis que les domaines à lancement planifié (la majorité) commenceront à voir apparaître ces nouveautés à partir du 1er septembre, avec un déploiement progressif s’étalant sur quinze jours.

Pour Google, l’annonce des dates de déploiement est aussi l’occasion de rappeler quelques ajouts supplémentaires qu’il apporte à Gmail. Entre autres, vous aurez la possibilité d’attribuer des tâches de groupe, d’être notifié pour chaque mise à jour effectuée dans les tâches de l’onglet Salons, de régler votre profil sur « Ne pas déranger », d’indiquer dans la rubrique Chat que vous êtes en dehors du bureau (pour indiquer que vous ne serez pas très réactif à certains messages).

Soulignons aussi que Meet a déjà été intégré à Gmail après s’être rendu disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, pas seulement sur G Suite.