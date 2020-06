Google Duo lance les appels à 32 personnes sur Chrome

Le service d'appels vidéo et audio de Google prend du galon. Vous pouvez désormais lancer des appels de groupe sur Chrome et voir apparaître jusqu’à 32 personnes.

Les visioconférences ont tellement eu la cote ces derniers temps que tous les géants de la tech y sont allés de leurs améliorations de service, de leur multiplication d’options.

Après Google Meet rendu gratuit pour tous, particuliers et professionnels, avec la possibilité de monter à une centaine de participants, Google Duo fait gonfler les échanges à son tour. Le service d’appels audio et vidéo peut désormais accueillir jusqu’à 32 personnes pour un appel vidéo via Chrome. Un nombre d’interlocuteurs qui double par rapport à la version précédente et a même quadruplé depuis février.

L’application mobile se limite, en revanche, à 12 personnes pour les appels de groupe (contre 32 pour Apple FaceTime).

Pour aller plus loin

Google Duo : une simple adresse email devrait bientôt suffire pour appeler

Deux services pour quadriller le marché

Google entend ainsi concurrencer Zoom, le grand vainqueur du confinement, mais aussi des services plus classiques comme Skype ou Facebook Messenger qui acceptent un nombre plus limité de correspondants. Et la firme de Mountain View a même promis que ce nombre serait bientôt plus élevé.

Entre Meet et Duo, Google veut clairement quadriller le secteur des appels vidéo, professionnels et personnels. L’entreprise a le mérite de proposer des services de visioconférence en groupe avec toutes les configurations possibles (accès par adresse mail ou numéro de téléphone, version en ligne ou en appli mobile, avec échange de documents ou non…).

Si Google avait laissé sous-entendre qu’à terme, Google Meet pourrait devenir le service principal, Google Duo, successeur d’Hangouts, n’a pas dit son dernier mot malgré son succès relatif.