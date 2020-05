Google Duo : une simple adresse email devrait bientôt suffire pour appeler

La firme de Mountain View souhaiterait de nouveau mettre à jour son application mobile de messagerie instantanée Google Duo : à l’avenir, connaître l’adresse email d’une personne pourrait vous permettre de l’appeler même sans enregistrer son numéro sur votre smartphone.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Google n’est pas resté les bras croisés durant le confinement. Le géant américain s’est attelé à plusieurs reprises à améliorer son service de messagerie préinstallé sur l’ensemble des téléphones Android, j’ai nommé Google Duo. Et la dernière mise à jour à laquelle réfléchirait la firme d’outre-Atlantique pourrait faciliter la mise en contact entre ses différents utilisateurs.

Rendre les échanges plus accessibles

Comme l’a remarqué la développeuse Jane Manchun Wong, qui a fait du décorticage d’applications son véritable fer de lance, une option dénichée dans Google Duo permettrait à des personnes de vous contacter grâce à votre adresse email, et non plus via votre numéro de téléphone. Option qui pourrait d’ailleurs être désactivée, si l’envie vous prend.

Google Duo is working on “Reachable with email address” setting pic.twitter.com/BbCiOhoW0Z — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 30, 2020

Ici, la firme de Mountain View cherche avant tout à rendre les échanges plus accessibles au sein de son application. Cette fonctionnalité rappelle par ailleurs celle implémentée en janvier dernier, qui donnait l’opportunité de s’appeler sur la version web de la plateforme grâce à un compte Google uniquement. L’exigence du numéro de téléphone avait alors disparu.

Un déploiement encore inconnu

Reste à savoir désormais quand cette nouveauté bénéficiera d’un déploiement global sur les téléphones Android. Le fait est qu’elle rejoindra la petite liste des mises à jour effectuées au cours du confinement, comme l’amélioration de la qualité d’image, même en bas débit, ou le nombre maximal de personnes capable de s’appeler en simultané grimper de huit à douze.