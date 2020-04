Quel service d’appels vidéo préférez-vous pour contacter vos proches ? – Sondage de la semaine

Confinement oblige, pour continuer à voir ses amis ou sa famille, on alterne tous entre plusieurs services d'appels vidéo selon qui on souhaite contacter. Mais il y en a bien un qui a votre préférence, pour sa simplicité d'utilisation, les filtres intégrés ou l'ensemble des fonctionnalités proposées. Dites-nous lequel dans notre sondage de la semaine.

Depuis près de trois semaines, la France vit au diapason du confinement. Impossible d’aller voir ses amis ou d’aller dîner avec sa famille. Heureusement, pour maintenir le contact, il existe désormais de nombreuses options. Outre les appels téléphoniques, on peut désormais utiliser des services de chat vocal, les messageries instantanées ou des services d’appels vidéo de plus en plus populaires.

Le groupe Facebook a ainsi annoncé la semaine dernière que depuis le début de l’épidémie, le nombre d’appels audio et vidéo avait doublé sur ses deux services de messagerie, WhatsApp et Messenger. Même les entreprises se mettent à la visioconférence avec des services aussi divers que Zoom, Google Hangouts Meet, Slack ou Microsoft Teams. Mais les entreprises ont généralement l’avantage d’avoir un service unique pour tous les collaborateurs, ce qui est rarement le cas entre amis ou entre membres d’une même famille.

Quel est votre service d’appels vidéo préféré ?

D’où notre question dans le sondage de cette semaine : quel est votre service d’appels vidéo favori ? Il ne s’agit pas ici nécessairement de nous indiquer celui que vous utilisez le plus, parce que vous en utilisez probablement plusieurs, mais celui vers lequel vous préféreriez vous diriger si vous aviez le choix.

Chargement Quel service d'appels vidéo préférez-vous pour contacter vos proches ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Skype

WhatsApp

Facebook Messenger

Google Duo

FaceTime

Un autre service

Aucun, je n'utilise pas les appels vidéo

Le module de sondage peut rencontrer quelques soucis selon la plateforme utilisée. Nous vous conseillons de passer par un navigateur pour pouvoir voter.

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse en commentaires, nous vous ferons part des résultats en fin de semaine prochaine. Si vous souhaitez recommander d’autres services, n’hésitez pas non plus à les citer en commentaires.

