Google Duo : les appels groupés sur PC et le mode famille viennent enrichir l’application

Google Duo a ajouté de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'inviter ses proches à une discussion vidéo de groupe simplement en leur partageant un lien pour qu'ils rejoignent l'appel depuis leur ordinateur.

Alors que la plupart des pays touchés par le confinement en sortent peu à peu, les services d’appel vidéo continuent quant à eux d’étendre leurs fonctionnalités. Après WhatsApp qui permet désormais d’appeler jusqu’à 7 personnes, ou Google Meet qui est disponible pour les particuliers, c’est au tour de Google Duo d’accueillir de nouvelles fonctionnalités.

Ce vendredi, Google a en effet annoncé l’arrivée de nouvelles fonctions sur son service d’appels vidéo : le mode famille, les effets et masques et les appels groupés sur le Web.

Le nouveau mode famille de Google Duo vise en fait à rendre l’usage de l’application plus amusant notamment pour les enfants. Une fois le mode activé au sein d’appel vidéo sur Google Duo, vous avez le choix entre deux types d’effet : l’affichage de masques et d’effets en superposition du visage, ou le dessin. Ce mode va vous permettre de dessiner directement sur l’écran — en masquant les boutons pour raccrocher ou vous mettre en silencieux — afin que votre interlocuteur puisse lui aussi profiter des dessins que vous ou vos enfants réalisez.

Outre les effets du mode famille, Google Duo a également ajouté davantage de masques et d’effets. Pour rappel, comme sur Instagram, Snapchat ou Messenger, l’idée est d’ajouter un masque ou des effets 3D virtuels en superposition à votre visage pour rendre la conversation plus amusante si vous le souhaitez.

Des appels depuis son ordinateur avec un lien d’invitation

La dernière fonction présentée par Google est probablement l’une des plus intéressantes en cette situation de confinement. En effet, il est désormais possible de passer des appels groupés sur Google Duo directement depuis un navigateur Web. Si c’était déjà possible depuis l’application sur smartphone, l’arrivée de cette fonction sur navigateur — et donc sur ordinateur — est particulièrement bienvenue alors que Google a dû faire face à la concurrence de Zoom notamment durant le confinement. Pour inviter ses amis à une conversation, il suffit ainsi de partager un lien Internet et ils pourront la rejoindre très facilement à l’aide de leur compte Google.