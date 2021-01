Google : une nouvelle interface pour les résultats de recherche mobile

Google va changer l'interface des résultats mobiles pour se rapprocher encore un peu plus de l'identité de la firme.

Comme pour marquer la nouvelle année, Google a dévoilé un changement de design pour les résultats de recherche sur sa version mobile. Ces changements arriveront « dans les prochains jours », sans plus de précision. En attendant, la firme en dévoile quelques images.

Une nouvelle page plus légère

Pour Aileen Cheng, en charge de ce changement visuel, la tâche était pour le moins complexe. Des millions de personnes utilisent chaque jour ces résultats, et le moteur de recherche Google s’est complexifié au fil des années. Il faut donc bien soigner la réflexion sur tout changement esthétique.

L’interface actuelle La nouvelle version

La nouvelle version de l’interface abandonne le fond bleu qui servait de menu pour quelque chose de plus léger et frais. Désormais chaque onglet (« Overview », « Characteristics », etc.) du résultat prend la forme d’un bouton suivant le nouveau style visuel de Google dans ses applications.

Dans son annonce, Google met en avant une nouvelle mise en lumière des informations qui se trouvent dans le résultat de la recherche, avec des textes plus grands, plus épais, pour être plus lisibles. La police d’écriture utilise désormais Google Sans, la nouvelle police utilisée par la firme notamment sur Android et dans ses autres produits.

Cette nouvelle interface fait disparaitre le principe des « cartes » où apparaissait avant chaque résultat. Désormais, ils occupent toute la largeur de la page et sont uniquement séparés par une petite ligne grise. Enfin, ce redesign porte en lui une approche « Googlifiante » où l’équipe a cherché à rendre les résultats avec plus de formes arrondis, plus « en bulle », plus « rebondissant », à l’image de « l’ADN » de Google. On vous laisse juge.