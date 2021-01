Google rend YouTube plus accessible aux smartphones Huawei grâce à la PWA

Sur ordinateur, le service YouTube peut désormais être désolidarisé du navigateur et s'installer en tant que Progressive Web App. Il s'agit d'une initiative qui pourrait profiter aux smartphones Huawei.

Google croit dur comme fer aux technologies Web et pour cette raison, la société accroît constamment les possibilités des applications Web pouvant parfois supplanter des logiciels natifs.

Comme le rapporte 9to5Google, YouTube se comporte désormais en tant que Progressive Web App. Cela signifie qu’en se rendant sur YouTube.com, une petite icône apparaît désormais à droite de la barre d’adresse pour télécharger puis « installer » cette application Web.

YouTube en PWA sur votre PC

Le service YouTube trouvera alors sa place aux côtés des autres logiciels natifs installés sur Windows, macOS ou Linux. Et une fois ouvert, il bénéficiera de sa propre fenêtre. L’utilisateur sera en mesure de créer des raccourcis, par exemple sur le bureau ou dans le menu Démarrer, voire de les épingler à la barre des tâches sur Windows. Sur macOS, la PWA peut être lancée directement à partir du Dock.

Pour Google, il s’agit bien entendu de mettre en avant ses souscriptions. YouTube Music et YouTube TV avaient précédemment été transformés en Progressive Web App. Par le passé, Google avait permis d’installer Google Photos, mais aussi Google Drive et Google Duo. La plateforme de jeux Google Stadia est également disponible, c’est aussi le cas de Google Chat.

Plus que de simples raccourcis, ces Progressive Web Web s’intègrent directement au sein du système. En faisant concorder les standard du Web aux interfaces de programmation des systèmes d’exploitation, ces applications web peuvent par exemple retourner des notifications natives ou proposer un accès aux données en mode hors ligne.

Reste à savoir ce que Google se permettra de faire avec les services de YouTube installés sur le PC. On pourrait par exemple redouter que la firme californienne ne soit tentée d’utiliser le dispositif notifications du système pour faire la promotion de ses souscriptions et donc déployer de la publicité nativement sur l’ordinateur.

Les avantages des Progressive Web Apps (notamment pour Huawei)

La Progressive Web App présente de nombreux avantages. D’une part, cela permet à Google de venir directement s’inviter sur les systèmes de la concurrence et de faire de l’ombre aux services de ces derniers non plus simplement au sein du navigateur mais dès le démarrage de l’ordinateur.

Par ailleurs, la Progressive Web App étant particulièrement riche en fonctionnalités, elle peut également répondre à certains besoins. Ainsi, en publiant ses Progressive Web App, Google offre par exemple à Huawei des alternatives à ses applications natives suite à l’embargo empêchant les deux sociétés de travailler officiellement ensemble.

En installant la PWA de YouTube sur un smartphone Huawei, on retrouverait ainsi une expérience proche de l’application officielle, même si celle-ci n’est pas officiellement disponible sur ces appareils.

Certains éditeurs publient également des Progressive Web Apps afin de contourner les frais de commissions requis pour chacune des transactions effectuées au sein du Play Store ou de l’App Store d’Apple.

Microsoft s’intéressent également aux PWA. À l’instar de Huawei et de son App Gallery, pour l’éditeur c’est une manière de remplir son Windows Store. D’ailleurs la PWA permet aussi de proposer une expérience plus riche qu’une simple Web App pour un éditeur ne souhaitant pas forcément investir dans le développement natif sur une plateforme, par exemple sur Linux.