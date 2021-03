Google Meet sur smartphone : la vue en mosaïque pour voir tous les participants arrive enfin

Jusque-là cantonnée aux réunions Google Meet sur ordinateur, la vue en mosaïque débarque enfin sur les appareils mobiles, a annoncé Google. Les utilisateurs iOS en profiteront en premier, Android suivra dans la foulée.

Avec la démocratisation du télétravail depuis maintenant un an et l’explosion du coronavirus (Covid-19) dans le monde, les outils de visioconférence n’ont jamais été autant utilisés. Zoom, Microsoft Teams et Google Meet se sont rapidement imposées comme les principales solutions du moment, non sans bénéficier de multiples améliorations pour se démarquer l’une de l’autre et attirer le maximum d’utilisateurs.

À titre d’exemple, Google Meet a bouleversé son business model en devenant totalement gratuit pour le grand public. Un changement fort mais logique au regard de la forte demande. Le service du géant californien continue d’ailleurs de se bonifier avec le temps, et accueille de nouvelles fonctionnalités non pas sur ordinateur, mais sur appareil mobile.

Have a bigger impact on a smaller screen with #GoogleMeet tile view on your mobile device, rolling out now on iOS and coming soon to Android! 🙌 → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 10, 2021