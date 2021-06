Pixel Buds A : Google lance ses écouteurs sans fil à moins de 100 euros

Google a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil, les Pixel Buds A, lancés au tarif attractif de 99 euros.

Les écouteurs étaient attendus, ils ont logiquement été présentés ce jeudi. Google vient de lever le voile sur ses tout derniers écouteurs sans fil en date, les Google Pixel Buds A-Series, ou Pixel Buds A.

Qui dit suffixe « A » chez Google dit tarif plus accessible, comme sur le Google Pixel 4a. Il faut dire que les Pixel Buds lancés l’an dernier étaient proposés initialement à 199 euros. Pour les Buds A, la firme a divisé le prix par deux en proposant des écouteurs true wireless à 99 euros.

Pour ce prix, on retrouve néanmoins la plupart des fonctions et caractéristiques proposées par les écouteurs initiaux, à commencer par le design intra-auriculaire, mais avec des évents pour éviter l’effet bouchon dû aux embouts. Les écouteurs sont par ailleurs équipés de transducteurs de 12 mm et sont compatibles avec les codecs Bluetooth audio SBC et AAC. Toujours concernant le design, les Pixel Buds A bénéficient des mêmes ailettes que leurs aînés et sont certifié IPX4 pour une résistance aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration.

De nombreuses fonctions liées à Google Assistant

Mais c’est vraiment sur les fonctions intelligentes et Google Assistant que les Pixel Buds A se démarquent de la concurrence. Ils peuvent en effet être contrôlés au tactile pour changer de piste ou répondre à un appel, mais également à la voix, par exemple pour modifier le volume. Google annonce également la compatibilité avec la traduction durant une conversation si vous faites face à quelqu’un ne parlant pas un traitre mot de français et que vous ne maîtrisez pas non plus sa langue.

Les Google Pixel Buds A // Source : Google

Du côté de l’autonomie, Google annonce jusqu’à cinq heures d’utilisation, et 24 heures grâce à l’étui de recharge.

Les Google Pixel Buds A sont d’ores et déjà disponibles. Deux coloris sont proposés : olive et gris clair. Ils sont commercialisés au prix de 99 euros. Nous avons d’ores et déjà testé les écouteurs, n’hésitez donc pas à consulter le test complet des Google Pixel Buds A.