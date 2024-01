La meilleure offre des soldes, c’est ce pack Google Pixel 7 + Buds-A à moins de 500 €

La période des soldes d'hiver est l'occasion idéale pour faire de très bonnes affaires, et l'une des plus intéressantes du jour est proposée par Amazon. Le site propose en effet le très efficace photophone Google Pixel 7 et les confortables Google Pixels Buds A-Series à 487 euros au lieu de 748 euros.

Si les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro ont été lancés en fin d’année 2023, ces nouveaux fleurons ne doivent pas faire oublier l’ancienne gloire de la marque, à savoir le Google Pixel 7. Couronné d’un 9/10 lors de notre test, il se montre notamment très bon en photo. Mais on le recommande encore plus facilement quand il s’accompagne des agréables écouteurs sans fil Google Pixel Buds-A Series et que le tout coûte moins de 500 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du Google Pixel 7 et des Pixel Buds-A Series

Un excellent photophone…

Avec une dalle bien calibrée

Et des écouteurs confortables avec des basses riches

Initialement affiché à 748 euros, le pack comprenant un Google Pixel 7 et les Google Pixel Buds-A Series peut actuellement vous revenir à 487 euros le tout sur Amazon.

Que valent les Google Pixel 7 et Pixel Buds-A Series ?

Le principal point fort du Google Pixel 7, c’est bien évidemment son module photo, composé d’un capteur de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et d’un autre de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Un capteur principal aidé par l’intelligence artificielle qui capture des clichés à l’excellent piqué, des algorithmes qui font bien leur job, un capteur LDAF (autofocus laser) et une stabilisation optique et électronique hyper efficaces… Le Google Pixel 7 est très bien équipé et se place même parmi les meilleurs photophones du marché. Il marque aussi des points avec son écran OLED de 6,3 pouces et rafraîchi à 90 Hz, qui nous fait en plus profiter d’une excellente calibration et d’une belle luminosité (922 cd/m²). Côté performances, la puce Google Tensor G2 délivre une puissance correcte pour le jeu, et l’interface Pixel Experience se montre toujours aussi fluide. Pour ce qui est de l’autonomie, le Pixel 7 rassure et tient durant une journée et demie sans problème. C’est moins brillant côté recharge, qui est beaucoup trop lente.

Le Google Pixel 7 s’accompagne ici de Google Pixel Buds-A Series, des écouteurs intra-auriculaires qui offrent un bon maintien dans l’oreille et qui sont même certifiés IPX4 contre la pluie et la transpiration. Si l’isolation passive est un peu décevante et que la réduction de bruit active est ici absente, l’option « son adaptatif » vous permettra tout de même de profiter d’une expérience qui s’en approche grâce à l’ajustement du niveau sonore en fonction de l’environnement. Autrement, les Pixel Buds-A promettent des mediums bien mis en avant, mais on notera surtout l’option « Amplification des basses » qui offrent des graves bien chaleureux. Enfin, côté autonomie, les true wireless peuvent fonctionner durant cinq heures minimum sur une seule charge et la recharge est particulièrement rapide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7 ainsi que celui des Google Pixel Buds A-Series.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

