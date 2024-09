Les Pixel Buds contrôlables directement depuis Windows et MacOS

L’écosystème des écouteurs sans fil de Google s’ouvre davantage aux utilisateurs d’ordinateurs personnels. En effet, l’entreprise de Mountain View vient d’annoncer une extension de la compatibilité de l’application web pour ses Pixel Buds, désormais accessible sur les systèmes d’exploitation Windows et MacOS.

Jusqu’à présent, l’application web des Pixel Buds était réservée aux utilisateurs de Chromebooks. Cette limitation restreignait considérablement les possibilités de gestion des écouteurs pour les propriétaires d’ordinateurs fonctionnant sous d’autres systèmes d’exploitation. Avec cette mise à jour, Google veut répondre aux attentes de nombreux d’utilisateurs en rendant l’application accessible via le navigateur web sur MacOS (à partir de la version Sonoma) et Windows 11.

Pour accéder à l’application, il suffit de se rendre sur le site mypixelbuds.google.com après avoir appairé les écouteurs avec l’ordinateur.

Cette interface web, mais aussi l’application proposée à l’installation sur les ordinateurs, offre un éventail de fonctionnalités permettant un contrôle précis des Pixel Buds dont les Pixel Buds Pro 2 :

Vérification de l’état de la batterie : Les utilisateurs peuvent consulter le niveau de charge de chaque écouteur ainsi que du boîtier de rangement.

Paramètres audio avancés : L’application permet d’ajuster des options telles que l’audio mono, l’égaliseur de volume et la balance sonore.

Détection de port : La fonction de détection dans l’oreille peut être activée ou désactivée selon les préférences de l’utilisateur.

Mises à jour du firmware : L’application web prend en charge les mises à jour complètes du firmware des écouteurs, même en l’absence d’un smartphone Android à proximité.

En outre, on trouve aussi les paramètres de contrôle actif du bruit, la détection de conversation, la connectivité multipoint, la possibilité de personnaliser les commandes tactiles des écouteurs et l’accès à l’égaliseur.

Une intégration plus poussée avec l’écosystème Google

Cette extension de compatibilité s’inscrit dans une stratégie plus large de Google visant à renforcer l’intégration de ses produits audio avec l’ensemble de son écosystème. Récemment, l’entreprise a également annoncé l’arrivée de Gemini, son assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle, sur tous les modèles de Pixel Buds, y compris les versions plus anciennes et la série A d’entrée de gamme.

Pour activer Gemini sur les Pixel Buds compatibles, il suffit de définir Gemini comme assistant par défaut sur leur appareil. Cette fonctionnalité promet d’apporter une dimension conversationnelle plus naturelle et des capacités d’assistance étendues directement accessibles depuis les écouteurs.