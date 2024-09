Pixel Buds A : les écouteurs sans fil abordables de Google sont à -40 %

Que vous soyez un adepte de la salle de sport ou un amateur de promenades en forĂŞt, les Google Pixel Buds A vous offriront une expĂ©rience d’Ă©coute agrĂ©able et sans contraintes. AffichĂ©s Ă 99 euros au lancement, ils sont actuellement en promotion Ă seulement 59 euros sur Rakuten.

Les Google pixel Buds A // Source : Frandroid

Les Google Pixel Buds A, déjà connus pour leur bon rapport qualité-prix sur le marché concurrentiel des écouteurs sans fil, deviennent encore plus attractifs grâce à une réduction de 40 %. Avec des basses profondes, une autonomie confortable et un prix désormais inférieur à 60 euros, ils sont le choix idéal pour tous ceux qui recherchent des écouteurs performants et abordables, que ce soit pour la salle de sport ou les activités en plein air.

Les Google Pixel Buds A en bref :

Un bon maintien avec des Ă©couteurs qui tiennent bien en place

Certifiés IPX4 pour résister à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration

Qualités des graves appréciables

Une autonomie correcte sublimée par une recharge super rapide

En ce moment, les Google Pixel Buds sont affichés au prix de 59 euros, au lieu de 99 euros sur le site de Rakuten.

Un prix séduisant pour des écouteurs élégants

Les Google Pixel Buds A se positionnent comme une option attractive pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil à un prix raisonnable, sans pour autant renoncer aux fonctionnalités de base. Leur design, à la fois discret et ergonomique, directement inspiré des Pixel Buds classiques, est indéniablement un atout.

Le boĂ®tier de charge, compact et facile Ă transporter, ainsi que la fonction Fast Pair qui assure un appairage Bluetooth quasi instantanĂ©, contribuent Ă une expĂ©rience utilisateur fluide et agrĂ©able au quotidien. De plus, l’autonomie est correcte, jusqu’Ă 24 heures, et il faut seulement 45 minutes pour les recharger de 0 Ă 100 %.

Accessibles avec des compromis sur la qualité

Cependant, notre test sur les Pixel Buds A est formel, la qualitĂ© audio est un point faible notable de ces Ă©couteurs. Les mĂ©diums sont souvent saturĂ©s et les aigus souffrent de sibilance. L’amplification des basses intĂ©grĂ©e amĂ©liore cependant l’expĂ©rience, mais ne corrige pas tous les dĂ©fauts.

Autre point clivant, les Ă©vents intĂ©grĂ©s aux Pixel Buds A, bien qu’ils rĂ©duisent la sensation d’isolement, limitent aussi l’isolation passive. Les bruits extĂ©rieurs peuvent donc perturber l’Ă©coute, surtout dans des environnements bruyants. Et, il faut aussi considĂ©rer que le format intra-auriculaire peut ĂŞtre inconfortable pour certains utilisateurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Google Pixel Buds A.

