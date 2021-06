Google Meet : lever la main devient plus pratique, mais pas pour tout le monde

Dans une visioconférence sur Google Meet, il est possible de lever la main pour demander la parole. Google a décidé d'ajouter quelques fonctionnalités pour rendre l'usage du bouton « Lever la main » plus simple.

Google Meet a le vent en poupe. Et la fonctionnalité Lever la main du service de visioconférence de Google va bénéficier d’une série d’améliorations. L’objectif est de rendre cette action « plus facile à remarquer » écrit Google dans une note de blog. Cette annonce intervient alors que Google a rendu Google Workspace disponible pour tous les utilisateurs.

Visuellement déjà, l’animation et l’icône ont été retravaillées, comme vous pouvez le voir sur ce GIF. Par ailleurs, les tuiles des personnes qui lèvent la main pourront se déplacer pour être plus visibles. Cela pourra aussi avertir la personne qui anime la discussion qu’un de ses interlocuteurs veut prendre la parole.

Autre petit ajout : la première main levée déclenchera une notification sonore. On imagine — et espère — que Google a fait en sorte que chaque main levée ne déclenche pas forcément un son, pour éviter l’agacement des participants.

Mieux distribuer la parole

D’ailleurs, dans le cas où plusieurs mains se lèveraient à la suite, Google a prévu une nouvelle notification pour mieux distribuer la parole. Celle-ci fait deux choses : elle montre le nombre de mains levées, et elle permet lorsqu’on clique dessus d’accéder à la liste des personnes qui ont demandé la parole, dans leur ordre d’arrivée.

Enfin, une dernière fonction a été ajoutée : après qu’un participant a parlé, sa main se baisse automatiquement.

Précisons tout de même que tous les utilisateurs ne pourront pas en profiter. La nouvelle manière de lever la main sur Google Meet sera seulement disponible pour des visioconférences organisées par des utilisateurs abonnés à l’une de ces formules : « Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, ainsi que les G Suite Business. »

Google Workspace pour tous

Les utilisateurs de Workspace Business Starter ou de G Suite Basic, ainsi que ceux utilisant un compte Google personnel ne pourront pas non plus lancer des réunions comportant ces nouveautés.

La mise à jour devrait être complète à partir du 30 juin.