Google veut vous aider à apprendre les langues grâce à l’IA et sa propre application

Google plancherait actuellement sur une nouvelle application d’apprentissage des langues basée sur l’intelligence artificielle. Le projet devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année.

Dans le domaine de la traduction, Google est incontestablement un acteur majeur et incontournable. Grâce à l’intelligence artificielle du groupe américain, il n’a jamais été aussi simple de traduire un mot, une phrase ou un texte, en le rentrant directement dans Google Traduction, moteur constamment amélioré.

Mais la firme de Mountain View voit encore plus loin, et chercherait désormais à nous aider à apprendre les langues. Toujours en s’appuyant sur sa puissante IA, la firme d’outre-Atlantique travaillerait sur une application d’apprentissage des langues qui viendrait concurrencer Duolingo ou Babel, leaders du domaine.

Un double apprentissage en un

En cours de finalisation et répondant au nom de Google Tivoli, le projet aurait une double utilité : nous enseigner une langue étrangère de toute évidence, mais aussi améliorer les technologies de Google et les interactions entre machines et humains. Un double apprentissage en un, en somme.

Au départ, seul l’écrit serait proposé aux utilisateurs : l’oral, au travers d’échanges audio, pourrait arriver dans un second temps. Cela constituerait déjà un léger retard pour l’application du géant, puisque Duolingo, à titre d’exemple, soumet déjà des exercices oraux à ses élèves.

Google Tivoli : date de lancement, fonctionnement et design

À la fois décliné sur iOS et Android pour toucher le maximum de personnes, Google Tivoli devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2021, assure le site espagnol Xataca, qui cite The Information. Design, fonctionnement, disponibilité sur le Web : tous ces éléments demeurent encore un mystère à l’heure de rédiger ces lignes.

À n’en pas douter, Google Tivoli refera parler de lui au cours des prochains mois.