Ce smartphone tiendra 10 jours à partir d’une seule charge de sa batterie de 4 000 mAh. Comment ? On vous explique.

HiSense vient de dévoiler son smartphone Android nommée simplement A5. Le fabricant chinois affirme qu’il fonctionnera pendant dix jours à partir d’une seule charge de la batterie. Même si vous l’utilisez activement. Et ici, la solution ne réside pas dans une capacité de batterie énorme : il y a « seulement » 4 000 mAh.

C’est grâce à son écran : il consomme peu d’énergie, ce qui augmente considérablement son autonomie. L’unique écran d’une diagonale de 5,84 pouces et d’une définition HD (1440 × 720 pixels) est une dalle e-Ink (en encre numérique). Ce n’est pas une nouveauté, YotaPhone a été le premier fabricant à utiliser ce type d’affichage sur un smartphone.

Ne vous attendez pas à d’excellentes performances, ce smartphone sera incapable de faire tourner des vidéos correctement. Certes il utilise un rétro-éclairage avec 2048 degrés de luminosité pour l’utiliser dans des conditions de faible luminosité, car les écrans E-Ink n’émettent pas de lumière, mais la réfléchissent. Néanmoins quand on peut désormais avoir des smartphones 90 Hz et même 240 Hz, l’écran e-Ink possède taux de rafraichissement très faible.

Le HiSense A5 intègre un Qualcomm Snapdragon 439 avec 4 Go de RAM, deux versions seront disponibles avec 32 ou 64 Go de stockage. Et il est déjà disponible en Chine dès 1 199 yuans (environ 153 euros).