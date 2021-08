Honor Magic 3 : le mobile semble profiter d’une certification IMAX

Honor a dévoilé en Chine un visuel évoquant un rapprochement avec la technologie IMAX Enhanced pour son prochain Magic 3. Le smartphone pourrait ainsi profiter d'une certification jusqu'à présent lié au secteur du Home Cinema.

Quel genre de surprise nous réserve le Honor Magic 3 ? Si l’on sait déjà qu’il sera motorisé par un Snapdragon 888+, le mobile pourrait aussi compter sur une certification relativement atypique pour un smartphone. Alors que le lancement du mobile approche (il doit être présenté en Chine ce 12 août), Honor a teasé sur sa page Weibo un rapprochement entre son Magic 3 et la certification IMAX Enhanced.

Ce label mis au point par IMAX et DTS vise à offrir une expérience audio et vidéo la plus proche possible de celle voulue par les réalisateurs dans un contexte domestique. Elle est donc pour l’instant surtout utilisée par des constructeurs de matériel lié au monde du Home Cinema (téléviseurs haut de gamme, projecteurs, amplis, barres de son…). C’est avec étonnement et curiosité que l’on apprend que cette certification devrait également concerner le Honor Magic 3.

Un visuel énigmatique qui renvoie directement au Honor Magic 3

Le visuel dévoilé par Honor montre quoi qu’il en soit une pellicule et sa bobine qui n’est pas sans rappeler la forme circulaire de l’îlot dédié aux capteurs arrières du Magic 3. Un élément de design supposé qui avait fuité il y a quelque temps déjà. Le nom du mobile est par ailleurs clairement spécifié au bas de l’image, avec un rappel de sa date de présentation.

Ce partenariat entre Honor et IMAX pourrait laisser présager d’une compatibilité du Magic 3 avec des contenus relatifs au Home Cinema. La certification IMAX Enhanced permet par exemple de lire du contenu 4K HDR avec audio DTS sur des écrans HDR10+.

Si l’on en croit l’annonce d’Honor, le Honor Magic 3 pourrait être l’un des tout premiers smartphones du marché à proposer une certification IMAX Enhanced. Reste à savoir si elle constitue bien la promesse d’une expérience audio / vidéo de haute volée… et non un simple tour de passe-passe marketing.