Envie de tester le Honor X8 ? Frandroid recrute trois lecteurs pour découvrir le nouveau smartphone d’Honor

Chers lecteurs, Frandroid a besoin de vous ! À l’occasion d’un partenariat avec Honor, nous sommes à la recherche de trois volontaires. Votre mission ? Tester le tout nouveau Honor X8 pendant quelques semaines et nous dire ce que vous en pensez. Pour tout savoir sur cette opération et avoir une chance de nous rejoindre, c’est juste en dessous que ça se passe.

Désormais sorti du giron de Huawei, Honor a décidé de renouer avec son histoire en proposant des smartphones regroupant toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de la marque. Le Honor X8, sorti la semaine passée, en est la parfaite illustration puisqu’il propose des prestations exemplaires, que ce soit au niveau de son design ou de sa fiche technique, le tout à un prix qui se maintient sous la barre des 250 euros.

Afin de juger le Honor X8 sous toutes les coutures, nous sommes donc à la recherche de trois lecteurs de Frandroid bien décidés à se frotter à ce tout nouvel appareil pendant quelques semaines.

Design premium, fiche technique solide et gros capteur photo : le Honor X8 à tout d’un grand (sauf le prix)

S’il se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme, le Honor X8 n’a pas à rougir de ses prestations. Au premier coup d’œil, on voit qu’Honor ne s’est pas moqué du monde : son châssis, fin et léger, aux bords arrondis et orné de métal sur les arêtes dégage une jolie impression de solidité tout en restant très élégant. Son (très) grand écran de 6,7 pouces aux bordures très fines vient renforcer cet aspect premium sans pour autant alourdir l’ensemble.

Côté technique, rien à redire non plus. Porté par un Snapdragon 680 et 6 Go de RAM, le Honor 8X offre des prestations extrêmement satisfaisantes. De quoi relever sans trop de problèmes la plupart des tâches que vous pourrez lui confier, y compris du jeu 3D (à condition de ne pas trop tirer sur la corde évidemment). Sa batterie (4000 mAh) et la SuperCharge Honor 22,5 W lui offrent une jolie autonomie, ce qui vous permet d’utiliser le Honor 8X toute la journée sans vous poser de question.

Dernier point non négligeable : son bloc photo. Joliment intégré à la façade arrière, ce bloc intègre quatre capteurs, dont un principal à 64 mégapixels qui assure le gros du travail. Il est suppléé par un objectif secondaire à 5 mégapixels ainsi que par un capteur de profondeur et un capteur macro qui permettent à l’ensemble de réaliser des clichés de qualité, et d’accéder à de nombreux modes photos différents.

Le Honor X8 s’adresse à ceux qui ne veulent pas débourser plusieurs centaines d’euros dans un smartphone, mais qui veulent acheter un smartphone capable de durer de longues années. Un appareil au bon rapport qualité-prix pour les petits budgets, donc.

Autant d’éléments que nous vous demanderons de mettre à l’épreuve durant les quelques semaines où nous vous confierons le Honor X8.

Envie de tester le Honor X8 ? Voici la marche à suivre !

Si vous souhaitez devenir l’un des trois testeurs du Honor X8, ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui correspond au profil que nous cherchons, rien de bien compliqué. Il suffit de remplir le formulaire de candidature disponible à cette adresse et… d’attendre. Si vous faites partie des trois sélectionnés, nous vous contacterons dans un second temps pour vous faire part des détails de notre opération.

À titre d’information, sachez qu’il s’agit là d’un test de produit. Il ne s’agit aucunement d’un concours permettant de remporter le Honor X8, qui devra donc nous être retourné (à nos frais évidemment) au terme du test.