Bonne nouvelle, le Honor Magic 4 Pro sort ce mois-ci en France

Alors qu'il a été officialisé lors du MWC 2022, le Honor Magic 4 Pro va sortir en France ce mois-ci, au prix de 1099 euros.

Nous savions qu’il sortirait par chez nous, mais pas quand. Ça y est, le Honor Magic 4 Pro devrait sortir ce mois-ci en France, après avoir été officialisé lors du MWC 2022 à Barcelone en février dernier. Il s’agit d’une montée en gamme pour Honor puisque ce modèle sera disponible à partir de 1099 euros. Selon les informations d’Android Police, les précommandes ouvriront le 18 mai et se termineront le 30 mai, avec une offre de lancement qui baisse le prix juste sous la barre des 1 000 euros avec 100 euros de réduction.

Les précommandes pour le Honor Magic 4 Pro ouvrent le 18 mai

C’est sur la page de vente du Magic4 Pro qu’on apprend que les précommandes vont ouvrir ce 18 mai à minuit, pour se terminer au 30 mai à 23h59. Durant cette période, chacun peut profiter d’une réduction de 100 euros en demandant un code promo. De quoi faire passer le smartphone Honor sous la barre symbolique des 1 000 euros, au moins pendant le mois de mai.

Si le prix n’est pour le moment pas indiqué sur la boutique en ligne de Honor, on sait qu’il sera de 1099 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui est a priori la seule version disponible. Sur les coloris, vous aurez le choix entre le noir et le cyan ; la France n’aura donc pas droit aux autres coloris présentés à l’annonce du téléphone, à savoir le blanc, le orange et l’or.

Une montée en gamme pour Honor avec son Magic 4 Pro

Honor veut faire de ses Magic 4 et Magic 4 Pro sa vitrine technologique, pour reconstruire son image. Pour ce faire, elle a adopté un design entièrement revu avec une proéminence du bloc photo, sous la forme d’un cercle rassemblant le flash et les différents capteurs, avec le capteur principal au centre.

Du côté de la fiche technique, le Magic4 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 1, polyvalent et puissant, un écran OLED 120 Hz et une recharge rapide de 100 W (qui fonctionne aussi en sans-fil). Le téléphone tourne sous Android 12 avec l’interface Magic UI 6.

