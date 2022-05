Le Honor Magic 4 Pro est désormais à moins de 400 euros chez SFR

Avec le Magic 4 Pro, Honor s’attaque au segment des smartphones premium. Sa fiche technique a tout d’un téléphone haut de gamme et il possède un avantage par rapport à la concurrence : son prix. Grâce à SFR, celui-ci est sous la barre des 400 euros s’il est pris avec un forfait 150 Go.

Écran OLED 120 Hz, processeur Snapdragon 8 Gen 1, autonomie musclée, c’est sûr, le Honor Magic 4 Pro joue dans la cour des grands smartphones. Et en temps normal, son prix aussi. Mais depuis peu, il est possible de profiter de ce smartphone haut de gamme pour moins de 400 euros.

SFR propose le Honor Magic 4 Pro à 179 euros (+8 €/mois pendant 2 ans) en complément de son forfait mobile 5G 150 Go. Pour bénéficier d’un tel prix, il faut appliquer l’ODR de 50 euros, ainsi que le code promo SFRMAGIC4PR100 qui permet d’économiser 100 euros supplémentaires.

Le Magic4 Pro fait honneur au haut de gamme

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Honor n’a pas lésiné sur la fiche technique du Magic 4 Pro. Le smartphone offre un design soigné, fort de bons matériaux tels qu’un dos en verre à l’effet miroir ou un cadre en métal fin.

Mais c’est au niveau de l’écran qu’il se démarque. Sa dalle mesure 6,8 pouces de diagonale, ce qui en fait un grand smartphone. D’autant qu’elle occupe presque toute la façade avant grâce à ses bords incurvés. Sa qualité n’est pas en reste puisque l’écran s’appuie sur la technologie OLED, avec une définition de 2 848 x 1 312 pixels. Comme nous avons pu le voir dans notre test, son calibrage est un véritable plaisir pour les yeux. Sans parler de son excellente fluidité en jeu grâce à son taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz.

Là ou la plupart des smartphones premium optent pour un module photo carré ou rectangulaire, le Honor Magic 4 Pro prend la tendance à contrepied avec un module en forme de cercle. Ce dernier accueille 3 capteurs :

un grand-angle de 50 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

un périscope de 64 mégapixels avec stabilisation optique.

Ce dernier offre un zoom optique x3,5 et un zoom numérique x100. Le Honor Magic 4 Pro livre de superbes clichés, particulièrement détaillés (le zoom x10 fait des merveilles). Surtout qu’il peut compter sur un mode portrait performant et un mode nuit efficace.

Le meilleur processeur actuellement disponible

Pas besoin de tourner autour du pot, le Honor Magic 4 Pro est un monstre de puissance. Il faut dire qu’il embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Cette puce, accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, garantit d’excellentes performances, quel que soit l’usage. C’est bien simple, il s’agit du meilleur processeur actuellement disponible dans un smartphone Android. Vous profitez donc d’une réactivité et d’une fluidité inédite, que ce soit dans la navigation, l’interface Magic UI 6.0 basée sur Android 12, ou dans les jeux 3D gourmands.

Au niveau de l’autonomie, la batterie de 4 600 mAh tient facilement toute la journée. Sa charge 100 W lui permet de passer de 0 à 100 % en seulement 38 minutes, et ce aussi bien en filaire qu’en sans fil.

Comment profiter du Honor Magic 4 Pro à prix réduit ?

Pour profiter de ce prix bas, c’est chez SFR qu’il faut regarder. En optant pour un forfait mobile 5G 150 Go avec Avantage Smartphone, il est possible de profiter du Honor Magic 4 Pro pour seulement à 179 euros. Pensez bien à appliquer le code promo SFRMAGIC4PR100 pour économiser 100 euros, ainsi que l’ODR de 50 euros.

Quid du forfait ? Il fournit tous les mois 150 Go de data en 4G et 5G, une enveloppe qui permet d’enchaîner jusqu’à 186 heures de contenu en streaming. Vous bénéficiez également des appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.

En Europe, vous jouissez d’une enveloppe data de 100 Go. Pour le reste, c’est exactement les mêmes services à savoir les appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Ce forfait 150 Go est facturé 29 euros par mois pendant un an puis 44 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.