Honor X8 5G officialisé : 5G, 90 Hz et 5000 mAh, les piliers d’un smartphone à petit prix

Honor met de côté un temps sa gamme Magic pour lancer le Honor X8, un téléphone 5G à la fiche technique pour le moins classique.

Après un Honor Magic 4 Pro que nous avions bien apprécié, et un Honor Magic 4 Lite un peu moins porté aux nues, c’est au tour d’une autre série que les Magic de se déployer. Voici le Honor X8.

Ce smartphone 5G vise résolument l’entrée de gamme de la marque chinoise avec sa puce Snapdragon 480 Plus et son tarif de 269 euros. Comme souvent à ce tarif, une grande batterie l’accompagne, ici de 5000 mAh. Côté RAM, comptez 6 Go de RAM avec la possibilité de puiser dans les 128 GO ROM pour en ajouter 2 Go. Attention, ils ne seront bien sûr pas aussi performants que 8 Go de RAM réels, mais ils devraient aider à garder plus d’applications en arrière-plan si le besoin s’en fait sentir.

Il vise la robustesse

Le Honor X8 5G fait presque aussi bien que les derniers Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 pour ce qui est de la charge avec 22,5 W de puissance. De quoi refaire le plein et profiter un peu plus longtemps de son écran 90 Hz dont Honor ne précise pas la technologie d’écran (ce qui nous laisse penser qu’il s’agit de LCD).

La partie photo est assurée par trois capteurs somme toute assez classiques, 48 mégapixels en grand-angle, un macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun.

Prix et disponibilités du Honor X8 5G

Le Honor X8 5G existe en deux coloris, noir et bleu. Il rejoindra les étals d’Orange, SFR, Amazon ainsi que le site d’Honor le 26 septembre au tarif de 269 euros.

