Honor 70 : vous pouvez l’obtenir pour une somme symbolique grâce à cette offre SFR

Le Honor 70 est le tout dernier smartphone 5G du constructeur chinois. Et il ne manque pas d'atouts, notamment grâce à sa fiche technique particulièrement polyvalente. SFR vous permet déjà de l'acquérir à bon prix, avec également un joli cadeau en bonus.

Le marché du smartphone de milieu de gamme qui lorgne sur des caractéristiques haut de gamme a clairement le vent en poupe cette année. Honor le sait bien : c’est sans aucun doute pour cette raison que le constructeur chinois profite de la rentrée pour sortir son Honor 70. Un smartphone très bien équipé, mais qui n’est pas vendu au même tarif que les références les plus premium.

À peine lancé, il profite déjà d’une offre promotionnelle chez SFR. Vous pouvez l’obtenir à un euro (+5 €/mois) avec un forfait 5G de 150 Go. En plus, des écouteurs Honor Earbuds 3 Pro sont offerts.

Honor 70, une promesse de polyvalence

Pour son nouveau téléphone, Honor a fait le choix de la polyvalence. Le Honor 70 dispose d’une fiche technique particulièrement intéressante, qui soigne les aspects les plus importants.

Sur la face avant, le Honor 70 arbore une dalle OLED de 6,67 pouces dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. Vous pouvez toutefois le verrouiller à 60 Hz pour économiser sa batterie, d’une capacité généreuse de 4 800 mAh. Elle offre une journée et demie d’utilisation, et la charge ultra-rapide de 66 watts permet de récupérer 50 % de batterie en 20 minutes seulement.

À l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ qui n’est certes pas le plus puissant du moment, mais qui offre de solides performances pour les tâches du quotidien. 8 Go de RAM l’accompagnent, ainsi qu’un espace de stockage de 256 ou de 512 Go. On retrouve également une compatibilité 5G.

Honor 70 : la photo est à l’honneur

Côté photo, la proposition est attractive puisqu’on trouve un capteur principal de 54 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière. À l’avant, les selfies et les appels vidéos sont assurés par un capteur de 32 mégapixels.

Chacun de ces capteurs offre de très bons clichés, avec un joli piqué et une colorimétrie agréable à l’œil. Mention spéciale au zoom x2, aux photos selfies et aux modes nuit et macro qui sont tous très performants. De quoi s’amuser et réaliser autre chose que des photos simples avec le capteur principal du Honor 70.

En bref, il s’agit d’un téléphone particulièrement complet que vous pouvez acquérir seul pour 549 euros. Mais vous pouvez aussi profiter de l’offre promotionnelle du moment chez SFR pour obtenir un meilleur prix d’achat.

Profitez de l’offre de lancement Honor 70 chez SFR

Si vous envisagez de remplacer votre smartphone actuel par le Honor 70, vous avez deux raisons de ne pas attendre pour le faire. La première, c’est que l’opérateur de téléphonie mobile SFR le propose actuellement au prix d’achat de 1 euro si vous choisissez de l’associer à son forfait 150 Go 5G. Ce forfait coûte 32 euros par mois la première année, puis 45 euros, et il est lié à un engagement de 24 mois dans le cadre de cette offre.

Lorsque vous combinez le forfait SFR 150 Go 5G au Honor 70, vous n’avez qu’un euro symbolique à régler pour recevoir le smartphone chez vous. Puis, pendant les 24 mois d’engagement au forfait, vous réglez 24 mensualités de 5 euros. Le terminal vous revient ainsi à 121 euros à la fin de votre période d’engagement, un tarif bien moins élevé que les 549 euros à débourser si vous l’achetez sans forfait.

Enfin, il est intéressant de souligner que si vous passez commande du Honor 70 chez SFR avant le 25 septembre, vous profitez d’une paire d’écouteurs sans fil Honor Earbuds 3 Pro offerte. Un joli cadeau d’une valeur de 199 euros qui peut parfaitement accompagner votre nouveau smartphone 5G.

Mais au fait, que propose le forfait SFR 150 Go 5G ?

Le forfait que SFR estime idéal pour accompagner le Honor 70 comprend une enveloppe mensuelle de 150 Go d’Internet mobile, disponible à la fois en 4G et en 5G, sur le réseau de l’opérateur. À cela s’ajoutent les appels, les SMS et les MMS en illimité depuis la France vers les mobiles et les fixes de l’Hexagone, mais aussi vers et depuis les DOM, l’Europe, la Suisse et l’Andorre. Vous pouvez aussi bénéficier de 100 Go de data dans ces mêmes zones étrangères, et ce tous les mois. Une proposition bien utile si vous voyagez régulièrement.

De plus, la souscription au forfait SFR 150 Go 5G vous permet d’accéder à différents Bonus Smartphones qui comprennent notamment le prêt d’un téléphone mobile en cas de panne, casse ou vol, ou encore la reprise de votre smartphone à prix garanti dans le cas d’un renouvellement. Tous les détails de l’offre sont à découvrir sur le site de SFR.