Le Honor Magic 5 Pro est bientôt disponible : pourquoi c’est le flagship le plus ambitieux de la marque

Sommaire Design Performances Photo Précommande Commentaires

Disponible à la précommande avec une très belle offre dès le 18 avril, Honor revient avec le Magic 5 Pro, un flagship parmi les plus ambitieux jamais sorti par la marque. Design premium, performances à la pointe et un appareil photo parmi les meilleurs jamais présentés, le petit dernier du constructeur chinois a bien l'ambition de concurrencer les meilleurs produits de 2023.

Proposer un produit qui sort du lot, c’est le pari d’Honor avec ce nouveau Magic 5 Pro. Le constructeur prend le parti d’offrir un smartphone au look soigné doté d’une fiche technique très aboutie. Mieux, son positionnement tarifaire a de quoi faire pâlir la concurrence.

Le constructeur chinois a mis le paquet avec ce nouveau flagship ambitieux. Son objectif : avec le Honor Magic 5 Pro, la marque propose le meilleur de ses technologies de pointe, que cela concerne la photo, les performances ou le design… Sans dépasser la barre des 1200 euros. Une ambition déjà récompensée par deux distinctions accordées par DXO Mark à l’écran du Honor Magic 5 Pro et à son module photo.

Les précommandes du Honor Magic 5 Pro débutent le 18 avril. Pour l’occasion, Honor propose une offre très généreuse. En plus du téléphone en version 12+512 Go, il sera possible de bénéficier de 200 euros de réduction sur le téléphone et d’une tablette Honor Pad 8 offerte d’une valeur de 349 euros.

Première raison : son design est travaillé

Avec son Magic 5 Pro, Honor est plus que déterminé à rappeler qu’il est capable de proposer des produits à la fiche technique impeccable pour les utilisateurs les plus exigeants.

Reprenant le design de la gamme Magic, le dos de l’appareil affiche un imposant module photo rond, signature inimitable du constructeur qui s’inspire de la « courbe Gaudi », le célèbre architecte espagnol. Un module photo mieux intégré au dos du smartphone, c’est la petite évolution qui permet à Honor de se renouveler sans perdre ce qui fait l’identité visuelle de ses meilleurs produits.

À l’avant, le Honor Magic 5 Pro offre un très bel écran AMOLED de 6,81 pouces, compatible HDR10+, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Honor a apporté un soin tout particulier au confort visuel offert par cet écran. Sa colorimétrie d’écran est calibrée au plus juste et différentes technologies logicielles et hardware sont intégrées pour limiter au maximum la fatigue visuelle.

Le Honor Magic 5 Pro est d’ailleurs le premier smartphone certifié TÜV Rheinland Circadian Friendly. Cette fonction simule l’évolution de la lumière naturelle et ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction du rythme circadien.

Ce travail sur l’affichage a été remarqué par le très sérieux DXO MARK qui a classé l’écran de ce Honor Magic 5 Pro en première position de tous les smartphones actuellement disponibles sur le marché.

Deuxième raison : il embarque les composants les plus puissants du moment

Au-delà de la forme, le fond est, lui aussi, quasi parfait. Le Honor Magic 5 Pro est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, soit l’un des meilleurs SoC actuellement disponibles sur le marché. Honor a poussé l’aspect haut de gamme de son appareil jusqu’au bout : contrairement à la concurrence, il n’embarque pas 128 ou 256 Go de mémoire interne, mais bien 512 Go dans sa version de base. Et avec ses 12 Go de RAM, le Magic 5 Pro promet un confort d’utilisation optimal, une rapidité d’exécution quasi instantanée.

Pour soutenir ces performances, Honor a mis le paquet sur l’autonomie. Avec une batterie de 5100 mAh et une autonomie allant jusqu’à deux jours sans avoir besoin de le recharger, le nouveau Honor Magic 5 Pro promet une endurance parmi les meilleures du marché. Mieux, le smartphone est livré avec un chargeur très (très) rapide : comptez un peu plus de 15 minutes pour passer de 0 à 50 % de batterie et moins de 50 minutes pour la remplir totalement.

Son module photo est l’un des meilleurs sur le marché

Dernier atout de ce smartphone premium et non des moindres : l’appareil photo du Magic 5 Pro. Logé dans le dorénavant très reconnaissable module rond appelé « œil de la muse », il est suréquipé en nouvelles technologies. La promesse est simple : produire les plus belles photos en un simple appui sur le déclencheur, en mode automatique.

Sur ce nouveau modèle, Honor reste sur un triple module photo rond équipé de capteurs de 50 mégapixels chacun, répondant tous à des besoins spécifiques :

le module principal bénéficie d’une optique grand-angle 8P (8 éléments optiques au sein du module) et de la stabilisation optique ;

(8 éléments optiques au sein du module) et de la stabilisation optique ; le module secondaire dispose d’une optique ultra-grand-angle pour le paysage et permet les prises de vue macro ;

pour le paysage et permet les prises de vue macro ; le dernier module bénéficie d’un téléobjectif lui permettant d’offrir un zoom optique ×3,5, un zoom numérique ×100 et une stabilisation optique.

Si le constructeur a conservé quasi à l’identique le très bon trio de son Magic 4 Pro, il a apporté quelques améliorations logicielles lui permettant de se hisser d’abord en première place, puis en 2e place du classement global du site DXO MARK. Un excellent score pour le constructeur qui se frotte à une concurrence féroce.

Le Honor Magic 5 Pro gagne en rapidité de mise au point grâce à son algorithme « Falcon capture » qui permet de réduire sensiblement la latence entre l’ouverture de l’application photo, la mise au point et le déclenchement.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l’IA détecte le mouvement devant l’objectif avant la prise de vue et peut ainsi déclencher automatiquement la prise de vue. Mieux, lors du déclenchement manuel, l’algorithme réalise une suite de prises de vue en 1,5 seconde (une seconde avant le déclenchement manuel par l’utilisateur, 0,5 seconde après). L’IA choisit ensuite la meilleure prise de vue à vous proposer. De quoi dire adieu aux flous de mouvement ou aux clichés pris au mauvais moment.

De nuit enfin, le Honor Magic 5 Pro donne des résultats assez époustouflants. Là où la plupart des smartphones peinent à offrir des couleurs justes et une quantité suffisante de détails en faible lumière, le petit dernier de Honor offre d’excellents résultats.

Une offre de précommande très généreuse

Avec ce nouveau modèle, le fabricant exhibe une véritable démonstration de son savoir-faire technologique. Avec une fiche technique impeccable, un appareil photo classé comme l’un des meilleurs toutes gammes confondues et un écran qui remporte la palme chez DXO, Honor prouve que le haut de gamme n’a pas besoin de couter plus de 1200 euros pour proposer l’une des meilleures prestations du marché.

Mieux, pour son lancement, si vous précommandez le Magic 5 Pro sur le site du constructeur, vous bénéficiez d’une très belle offre. Celle-ci comprend :

100 € de réduction immédiate, faisant ainsi passer le prix du smartphone à 1099 euros ;

un coupon de réduction supplémentaire de 100 euros ;

une tablette HONOR Pad 8 offerte ;

une assurance sur l’écran du smartphone de 6 mois ;

la livraison en trois jours ouvrés.

Cette généreuse offre de précommande est temporaire et se terminera le 1er mai prochain.

Par ailleurs, ce smartphone sera également disponible en précommande chez les principaux revendeurs :