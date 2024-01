Le zoom de ce smartphone haut de gamme fera jeu égal avec le Galaxy S23 Ultra

Honor prépare l'annonce de son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic 6 Pro. Il embarquera un objectif périscopique permettant des zooms sans perte jusqu'à x100.

Chez Honor, qui dit nouvelle annĂ©e dit nouvelle gamme de smartphones. Près d’un an après l’annonce de son Honor Magic 5 Pro en Chine — un smartphone qui est finalement sorti en France quelques mois plus tard, au mois d’avril 2023 — le constructeur chinois s’apprĂŞte dĂ©sormais Ă passer Ă la vitesse supĂ©rieure avec l’annonce prochaine de son nouveau smartphone haut de gamme, le Honor Magic 6 Pro.

Comme le rapporte le site GSM Arena, le patron d’Honor, George Zhao, a en effet partagĂ© ce mardi sur le rĂ©seau social Weibo un premier visuel du dos du futur Honor Magic 6 Pro. Il commente d’ailleurs les choix de design du module arrière, reprenant Ă la fois une forme ronde et une forme carrĂ©e censĂ©e « prendre inspiration dans la civilisation historique et la beautĂ© de la nature ». Le smartphone sera Ă©galement proposĂ© dans un coloris bleu clair inĂ©dit jusqu’Ă prĂ©sent.

Un appareil photo permettant un zoom x100

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, on peut dĂ©couvrir, au sein de ce très large module photo rien de moins que trois objectifs positionnĂ©s en triangle. En haut, le smartphone devrait accueillir un appareil photo Ă objectif pĂ©riscopique, reconnaissable Ă sa forme rectangulaire. Une annotation « 100X » suggère Ă©galement que le smartphone pourrait parvenir Ă un zoom hybride jusqu’Ă 100x sans perte, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra. On imagine dès lors que les deux autres appareils permettront quant Ă eux de capturer des clichĂ©s en mode grand-angle et ultra grand-angle. Ă€ cĂ´tĂ©, sur la droite, on peut par ailleurs distinguer ce qui semble ĂŞtre un module ToF pour analyser au mieux la profondeur pour le mode portait.

En outre, le leaker Digital Chat Station a Ă©galement publiĂ© lui aussi sur Weibo plusieurs rendus du smartphone, dont des visuels oĂą on peut l’apercevoir de face. Le smartphone aurait ainsi droit Ă un poinçon en forme de pilule, Ă la manière des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, avec deux camĂ©ras selfie. Le Honor Magic 6 Pro aurait Ă©galement droit Ă un Ă©cran incurvĂ© sur les cĂ´tĂ©s. Enfin, selon les informations du leaker, le tĂ©lĂ©phone serait proposĂ© en quatre versions de stockage — 256 Go, 512 Go ou 1 To — et en cinq coloris — noir, blanc, vert, violet ou cyan.

Le Honor Magic 6 Pro devrait être présenté officiellement le 10 janvier prochain par le constructeur chinois. Néanmoins, cette présentation ne devrait concerner dans un premier temps que le marché chinois et il faudra sans doute patienter encore quelques mois avant une annonce européenne.