Honor Magic6 Lite 5G : quand l’alliance de la robustesse, de l’élégance et de l’endurance est à prix doux

Avec son nouveau Magic6 Lite 5G, Honor démontre une nouvelle fois qu’abordable ne rime pas avec bas de gamme. Avec des atouts habituellement réservés aux modèles les plus premium et un prix sous la barre des 400 euros, ce smartphone se place déjà comme un incontournable de ce début d’année.

Vous connaissez bien l’adage : la qualité n’a pas de prix. Une idée reçue qu’Honor s’attache à combattre depuis plusieurs années en proposant des smartphones dotés d’un excellent rapport équipements-prix. Son nouveau Magic6 Lite 5G en est d’ailleurs un bel exemple.

Ultra-robuste, endurant avec ses deux jours d’autonomie et muni d’un magnifique écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, ce smartphone est pourtant lancé au prix contenu de 399,90 euros. En le précommandant avant le 25 janvier, vous pouvez même l’obtenir pour à peine 299,90 euros sur la boutique en ligne HiHonor, avec en prime une paire d’écouteurs Honor Choice Earbuds X5 d’une valeur de 49,90 euros offerte.

Un élégant smartphone pensé pour les plus maladroits

Honor a particulièrement soigné la conception de son nouveau Magic6 Lite 5G et offre des finitions premium, jusque sur les contours du bloc photo. Exclusivité sur la boutique en ligne HiHonor, la version Sunrise Orange profite en prime d’un dos en similicuir du plus bel effet et garant d’une bonne prise en main.

Finesse et légèreté sont aussi de rigueur, le Magic6 Lite 5G mesurant moins de 8 mm d’épaisseur, pour un poids plume de 185 grammes. Pour le rendre encore plus confortable à l’usage, la marque a opté pour un lumineux écran incurvé AMOLED 120 Hz de 6,78 pouces, affichant à une définition de 1200 × 2652 pixels. Cette dernière qualité est assez rare sur les modèles d’entrée de gamme.

Et pour réduire d’autant plus la fatigue oculaire lors des utilisations prolongées, Honor promet :

une faible émission de lumière bleue, avec à la clé une certification TÜV Rheinland ;

un ajustement automatique de la luminosité de l’écran et de la température des couleurs en fonction de l’environnement ainsi que du cycle circadien ;

un niveau de scintillement réduit.

Honor a aussi pensé aux plus maladroits et a renforcé la solidité de l’écran sur trois niveaux différents, afin que le Magic6 Lite 5G puisse résister à des chutes de 1,50 m.

Une endurance à toute épreuve

En plus d’être solide, le Magic6 Lite 5G affiche une remarquable autonomie de 2 jours en utilisation normale grâce à sa large batterie de 5300 mAh. Avec un tel équipement, même en jouant intensivement ou en multipliant les vidéos en streaming, le smartphone ne devrait pas vous lâcher au beau milieu de la journée.

D’ailleurs, côté performance, le Magic6 Lite 5G est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 et par 8 Go de mémoire vive. Et pour décupler la puissance du système durant les phases de jeu, Honor a prévu 8 Go de RAM virtuelle complémentaire, issus de la mémoire de stockage. Fixée à 256 Go, cette dernière est bien plus confortable que sur la plupart des smartphones d’entrée ou même de milieu de gamme et permet de stocker aisément applications, photos et vidéos.

Enfin, le Magic6 Lite 5G joue la polyvalence sur le plan de la photographie avec un capteur principal de 108 mégapixels, un second de 5 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro. Le tout filme jusqu’en 4K. Honor a donc prévu l’essentiel pour immortaliser tous les moments phares de votre vie.

Une généreuse offre de précommande

Officialisé le 10 janvier dernier à 399,90 euros, le Magic6 Lite 5G profite pendant quelques jours seulement d’une belle offre de précommande. Fnac et Darty vous permettent de l’obtenir jusqu’au 24 janvier à tout juste 349,90 euros et vous offrent en bonus une paire d’écouteurs sans fil Honor Choice Earbuds X5 d’une valeur de 49,90 euros.

La boutique en ligne HiHonor fait quant à elle chuter le prix du Magic6 Lite 5G à 299,90 euros, également avec la paire d’écouteurs offerte.

Dévoilés courant 2023, ces écouteurs Bluetooth intra-auriculaires sont salués pour leur confort et leur légèreté, chaque oreillette ne pesant que 3,8 grammes. Grâce à leur autonomie de 27 heures avec le boîtier de charge fourni, ces écouteurs sans-fil pourront vous accompagner tout au long de la journée.