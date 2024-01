Le Honor Magic V2 est si fin qu’il ne ressemble (presque) pas à un smartphone pliant

La nouvelle itération du smartphone pliant conçu par Honor s’apprête à débarquer en France. Ses atouts ? Une finesse inédite pour un appareil de ce type et une offre de précommande extrêmement généreuse.

Il paraît que la mode et les tendances sont cycliques. Prenez le téléphone à clapet par exemple. Omniprésent au début des années 2000, il a peu à peu disparu pour ne devenir qu’un lointain souvenir dans le courant des années 2010. Et voilà qu’une dizaine d’années plus tard, il retrouve son heure de gloire, après avoir reçu quelques évolutions. Ces dernières années, les smartphones pliants se sont multipliés chez les constructeurs, à l’image d’Honor avec son Magic V.

Sorti au début de l’année dernière, et plutôt convaincant si l’on en croit le test réalisé par Frandroid, le Magic Vs s’apprête à tirer sa révérence au profit de son successeur, le Magic V2. Un modèle plus avancé, bardé d’innovations, à la fiche technique solide, et dont le design représente à lui seul une petite prouesse technique.

D’ici sa sortie prévue au 15 février, le Honor Magic V2 profite d’une offre de lancement très généreuse. Non seulement le prix de l’appareil est réduit de 600 euros, mais c’est également une enceinte Marshall Stanmore III d’une valeur de 399 euros qui est offerte. Soit un bonus total de 999 euros.

Honor Magic V2 : un peu de finesse dans un monde de brute

Dire que Honor a accompli un petit exploit avec son Magic V2 est un doux euphémisme. Pour cette nouvelle itération de son smartphone pliant, le constructeur a fait un pari : celui de proposer le smartphone pliant le plus fin jamais créé. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’une fois le Magic V2 en main, le résultat est à la hauteur. Replié, le smartphone ne fait même pas un centimètre d’épaisseur et déplié, il ne dépasse pas les 4,7 mm.

Un affinage en règle que l’on retrouve aussi au niveau de la masse du téléphone. Avec 231 grammes sur la balance, le Magic V2 fait preuve d’une grande légèreté pour un smartphone de son gabarit. Pour arriver à ce résultat sans pour autant faire baisser la qualité et les performances de son smartphone, Honor a dû se montrer ingénieux. Réduction de la taille de la batterie, utilisation de nouveaux matériaux, modification du châssis existant : rien n’a été laissé au hasard.

L’une des plus grosses nouveautés se trouve au niveau de la charnière. Honor a fait le choix du titane pour deux raisons. D’une part, alléger le mécanisme. De l’autre, assurer la robustesse de ce dernier. Un pari là encore réussi puisque le constructeur assure que sa charnière nouvelle génération peut supporter jusqu’à 400 000 pliages. De quoi survivre à une décennie d’utilisation quotidienne intensive si l’on en croit les calculs effectués par Frandroid.

Écrans OLED et Snapdragon 8 Gen 2 : une fiche technique sans concessions

Quitte à avoir plusieurs écrans sur son smartphone, autant qu’ils soient bons. C’est en tout cas ce qu’Honor semble s’être dit lors de la conception du Magic V2. Son smartphone arbore en effet deux écrans OLED aux caractéristiques impressionnantes. Pour l’écran externe, le constructeur a opté pour une excellente dalle 120 Hz dotée d’une luminosité maximale de 2 500 cd/m², pour offrir un affichage impeccable, quelles que soient les conditions lumineuses.

Pour la pièce de résistance, à savoir l’écran interne (celui qui se replie donc), Honor a choisi un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif, afin de réduire la consommation d’énergie lorsque cela est possible. Autre particularité, cet écran XXL est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs pour un rendu aussi proche que possible de la réalité.

Pour alimenter ces deux écrans et permettre au Magic V2 de proposer à ses utilisateurs des performances haut de gamme en toute circonstance, Honor a misé sur le Snapdragon 8 Gen 2. Un processeur qui a très largement fait ses preuves, surtout lorsqu’il est accompagné par 16 Go de RAM et un GPU Adreno 740.

Là où Honor a fait très fort, c’est au niveau de la batterie. Le constructeur a en effet intégré à son smartphone deux cellules particulièrement impressionnantes par leur finesse, dans un format se rapprochant de celui d’une simple carte de crédit. De quoi atteindre les 5 000 mAh au total, et conférer à l’ensemble une autonomie d’environ une journée.

Une partition photo à la hauteur de vos souvenirs

Si le Magic V2 n’a pas été conçu par Honor comme un photophone, cela ne l’empêche pas d’avoir installé un bloc photo tout à fait correct sur son smartphone. Ce dernier se compose de trois caméras :

un grand-angle 50 mégapixels ;

un ultra grand-angle 20 mégapixels ;

un téléobjectif 20 mégapixels.

L’ensemble bénéficie de la technologie de stabilisation mécanique OIS (Optical Image Stabilisation) afin d’obtenir des clichés nets et riches en informations, même lorsque les conditions lumineuses ne sont pas optimales. De nombreux outils logiciels sont aussi présents pour compléter le bloc photo, à l’image du Motion Capture AI qui permet en toute circonstance de conserver le sujet au centre du cadre, et ainsi réaliser des clichés parfaits.

Près de 1000 euros de bonus pour toute précommande du Honor Magic V2

Si le Magic V2 n’est pas encore disponible, sa sortie étant fixée au 15 février prochain, Honor a tout de même lancé les précommandes de son nouveau téléphone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur a mis les petits plats dans les grands avec des bonus extrêmement généreux.

Si la perspective de posséder le smartphone pliant le plus fin au monde vous titille, c’est sans doute le bon moment pour céder à la tentation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’Honor vous permet d’obtenir une réduction immédiate de 600 euros sur le prix du téléphone. Une somme conséquente qui permet de faire descendre le prix de 1 999 euros à 1 399 euros, sans aucune démarche supplémentaire. Si cette réduction est un joli cadeau en soi, elle n’est pas seule dans cette offre de précommande.

Honor a en effet décidé de s’associer avec la marque audio Marshall pour offrir une enceinte Stanmore III à tous ceux qui précommandent leur smartphone. Une enceinte connectée qui reprend le design classique des amplis et la signature sonore des produits de la marque. Un très beau cadeau, puisque cette enceinte est généralement proposée aux alentours de 399 euros.

Pour profiter de cette offre pas piquée des hannetons, rien de bien compliqué puisqu’il suffit d’aller faire un tour sur la page dédiée au Magic V2 sur le site d’Honor, ou chez un vendeur partenaire comme Fnac, Darty ou Boulanger.