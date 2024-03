Avec son design atypique, ce smartphone se veut le modèle « ultime »

Honor va présenter dans quelques jours le Honor Magic 6 Ultimate. Le constructeur a déjà dévoilé une partie de son design original.

Alors que Honor a lancé la semaine dernière son dernier fleuron en Europe, le Honor Magic 6 Pro, il semble qu’il ne s’agisse pas du modèle le plus haut de gamme du constructeur chinois cette année. Pourtant noté 9/10 avec des caractéristiques particulièrement alléchantes, le Honor Magic 6 Pro devrait être supplanté dès la semaine prochaine par le Honor Magic 6 Ultimate.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Honor a en effet partagé sur Weibo un teaser pour un nouveau smartphone, nommé « Honor Magic 6 Ultimate Edition » accompagné d’une date. C’est en effet le 18 mars prochain, à 19h30 heure de Pékin que le smartphone devrait être officiellement présenté en Chine.

Un « chef-d’œuvre artistique ultime »

L’image accompagnant ce teaser permet de découvrir un très large module photo à l’arrière, même si les objectifs semblent invisibles. On ignore encore s’il s’agit d’un effet de style pour le visuel ou si le smartphone profitera, à l’instar du OnePlus Concept One avant lui, d’un système permettant de masquer les objectifs photo au dos. « Cette fois, les designers de Honor ont à nouveau repoussé la logique de design avec une attitude avant-gardiste et un esprit innovant pour présenter le chef-d’œuvre artistique ultime avec un point de vue unique », annonce fièrement Honor sur le réseau social chinois.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques de ce Honor Magic 6 Ultimate. Compte tenu de son nom, on peut cependant s’attendre à ce que le smartphone soit positionné encore plus haut en gamme que le Magic 6 Pro. Il ne serait par exemple pas étonnant que le smartphone profite d’un zoom plus polyvalent encore, au-delà du téléobjectif x2,5 intégré au Honor Magic 6 Pro.

Il faudra encore patienter quelques jours avant d’en savoir plus sur le Honor Magic 6 Ultimate, sa présentation étant prévue pour le 18 mars. Par ailleurs, Honor n’a pour l’heure communiqué que sur une présentation en Chine et on ignore si le smartphone sera lancé dans le reste du monde, et notamment en France.