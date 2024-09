Deux des meilleurs smartphones de 2024 sont en promo pendant ces deux prochains jours seulement

Honor baisse considérablement le prix de ses meilleures références de 2024. Les Magic6 Pro et Honor 200 Pro n’ont jamais été aussi abordables. Mais attention, ces offres prennent fin le 15 septembre, soit dans deux jours à peine.

Le module photo du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Historiquement reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses smartphones, Honor est désormais un acteur majeur du marché haut de gamme. Une transition réussie comme en attestent ses Honor Magic 6 Pro et Honor 200 Pro, tous deux salués pour leurs prouesses en matière de photographie.

Fin août, la marque a décidé de mettre les petits plats dans les grands et d’afficher ces deux modèles à un prix jamais égalé :

le Honor Magic6 Pro avec sa coque offerte tombe à 899,99 euros, et même à 799 euros en cas de reprise de votre ancien smartphone ;

le Honor 200 Pro est disponible à seulement 649,99 euros, un prix pouvant être ramené à 569,90 avec la reprise d’un mobile.

Il ne vous reste désormais plus que deux jours pour en profiter, cette offre spéciale rentrée prenant fin le 15 septembre.

Honor Magic6 Pro : « Quasiment un sans-faute »

Une note de 9/10 lors des tests de Frandroid et des conclusions élogieuses sur de nombreux points : le Honor Magic6 Pro a bel et bien mérité sa place sur le marché des smartphones haut de gamme.

Ce smartphone s’invite « à la table des plus grands grâce, entre autres, au Snadpragon 8 Gen 3 » et à ses 12 Go de RAM. Mais son niveau de performance est loin d’être sa seule qualité. La partie photo est également saluée par sa polyvalence et son efficacité.

l’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Magic 6 Pro embarque, en effet, deux capteurs de 50 mégapixels et un troisième de 180 mégapixels capable de zoomer x10 avec une grande netteté grâce à son téléobjectif périscope et à son stabilisateur optique. Côté selfies, rien à redire sur son capteur de 50 mégapixels, filmant jusqu’en 4K.

La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous sur ce mobile équipé d’un lumineux écran incurvé OLED LTPO FHD+ de 6,8 pouces. Et malgré toutes ces avancées, le Magic6 Pro n’en reste pas moins endurant. Une charge complète lui permet de tenir deux jours. Et au besoin, le Magic6 Pro se recharge en un éclair à une puissance de 100 W en filaire (66 W en mode sans fil).

Dévoilé en février dernier au prix de 1299,90 euros, ce smartphone est accessible jusqu’au 15 septembre à 899,99 euros avec une coque de protection offerte. Mieux, Honor promet jusqu’à 100 euros de remise supplémentaire en cas de reprise de votre ancien smartphone.

Honor 200 Pro : des portraits de qualité professionnelle avec le mode Harcourt

Autre modèle phare dévoilé par la marque cette année : le Honor 200 Pro. Sur ce smartphone, Honor a mis l’accent sur la partie photo, et le résultant est plutôt « convaincant », selon le test de Frandroid.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sa botte secrète : un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un traitement de l’image unique, élaboré en partenariat avec le studio Harcourt. Les portraits en ressortent sublimés, avec des effets de lumière et un jeu de contraste époustouflants. Le tout est complété par un duo de capteurs de 50 et 12 mégapixels, ainsi que par une caméra frontale de 50 mégapixels.

Le mode Portrait du HONOR 200 Pro, en partenariat avec le studio Harcourt. // Source : HONOR

Une telle configuration photo ne serait pas possible sans la puce Snapdragon 8 Gen 3 et les 12 Go de RAM qui l’accompagnent. Avec en prime ses 512 Go inclus, les photographes en herbe ont de quoi s’exercer sans se soucier du stockage. Autant d’atouts auxquels s’ajoute un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,78 pouces.

Ce smartphone polyvalent fait donc aussi bien le bonheur des créatifs, des gamers, que des sérivores.

Jusqu’au 15 septembre, le Honor 200 Pro profite d’une belle offre de rentrée. Lancé en juin dernier à 799,99 euros, il est accessible pendant encore 2 jours à 649,90 euros, un prix pouvant être ramené à 569,90 euros avec un bonus reprise de 80 euros.

Plus que 48 heures pour les avoir à prix mini

Tic tac … les offres spéciale rentrée de Honor prennent fin le 15 septembre, soit dans seulement deux jours. Durant cette période, la marque affiche ses deux modèles phares de l’année à prix léger :

le Honor Magic 6 Pro est accessible avec sa coque de protection offerte à seulement 899,90 euros, un prix pouvant être réduit de 100 euros supplémentaire grâce au bonus de reprise ;

le Honor 200 Pro est exceptionnellement affiché à 649,90 euros, voire à 569,90 euros en cas de reprise de votre ancien smartphone.

Vous voulez encore plus de remises ? Le pliant Honor Magic V2, la tablette Honor Pad 9, ou encore le PC MagicBook X16 sont également au programme de ces offres « Back to School ».