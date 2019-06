Après Huawei qui a dévoilé la liste de 17 smartphones qui bénéficieront d’Android 10 Q, c’est au tour de Honor de tenter de rassurer ses utilisateurs. La marque chinoise nous a ainsi confirmé que le Honor 20 sera bel et bien mis à jour vers la prochaine version d’Android.

Au sein du groupe Huawei, l’objectif du moment est bel et bien de rassurer les consommateurs. Ainsi, Huawei a annoncé ce jeudi la liste de 17 smartphones qui seront mis à jour vers la prochaine version d’Android. C’est désormais au tour de sa marque Honor de restaurer la confiance auprès des consommateurs.

La filiale française de Honor nous a ainsi confirmé ce vendredi que le dernier smartphone de la marque, le Honor 20, bénéficierait bel et bien de la prochaine version d’Android. Une communication qui tombe à pique, le jour même du lancement du smartphone en France. De quoi tenter de rassurer les consommateurs encore indécis vis-à-vis des sanctions américaines contre le groupe Huawei. On ignore cependant quand cette mise à jour sera déployée, lors de la version finale de l’OS, avant la fin de l’année, ou s’il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine.

Interrogé quant à savoir quels autres smartphones de la marque profiteront également de la mise à jour vers Android 10 Q, Honor France n’a pas pu nous donner davantage d’informations pour le moment. Reste que du côté de Huawei, la mise à jour est prévue aussi bien sur des appareils premiums récents que des plus anciens, et même sur des modèles moyens de gamme. On ne doute donc pas que Honor proposera la mise à jour sur davantage de smartphones que sur le seul Honor 20.