Après une conférence dédiée fin mai (et quelques semaines de retard), le nouveau Honor 20 est enfin disponible chez les revendeurs français. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le Honor 20 a pris son temps, mais il devient enfin une réalité pour celles et ceux qui l’attendaient de pied ferme depuis son annonce officielle à Londres. De prime abord, il ressemble beaucoup à son prédécesseur en raison notamment de son écran percé sur le coin supérieur gauche. Toutefois, des différences subsistent.

Il est légèrement plus compact grâce à sa dalle IPS LCD de 6,24 pouces contre 6,4 pour le View 20. Ensuite, son dos toujours aussi brillant n’affiche logiquement plus les reflets en forme de « V » qui symbolisaient la gamme « View » . Et pour finir, le module mono capteur + ToF est remplacé par une configuration quadruple capteur qui se veut être l’argument principal de ce nouveau flagship.

Ces 4 capteurs photo (48 + 16 + 2 + 2 mégapixels) promettent d’apporter la polyvalence qui manquait cruellement à son aîné, et d’autant plus en comparaison de la concurrence. Ultra grand-angle, macro, mode portrait, tout est là pour satisfaire la majorité des besoins, et même un mode nuit particulièrement efficace pour les situations en basse lumière.

Sans surprise, il est propulsé par le dernier SoC haut de gamme de HiSilicon : le Kirin 980, épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive. Ce combo est toujours aussi efficace pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, ainsi que pour jouer aux jeux les plus gourmands dans les meilleures conditions. De plus, il vous accompagnera pendant de nombreuses heures (environ 2 jours selon notre test) grâce à sa batterie de 3 750 mAh.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Honor 20.

Avertissement : une décision récente des États-Unis empêchera Google de proposer ses applications à Huawei et Honor. Pour l’heure, rien n’indique que le Honor 20 soit concerné, mais rien n’indique non plus que le smartphone sera mis à jour plus tard vers Android 10 Q avec les services Google. Nous vous tiendrons informé lorsque la situation aura évolué.

Le Honor 20 est (enfin) disponible à 499 euros dans sa version 6/128 Go. Son lancement est accompagné par une paire de Flypods offerte — normalement vendue 99 euros.

