Honor 9A lancé en France : prix tout petit pour ce smartphone sans services Google

Le Honor 9A est officialisé en France juste sous la barre des 150 euros. Son tarif est donc très alléchant, mais les services Google sont absents de ce smartphone.

À l’instar de Huawei, la filiale Honor ne peut pas non plus commercialiser de nouveau smartphone Android profitant des services Google, la faute à l’embargo américain qui pèse sur le groupe chinois. Cela n’empêche pas la marque de continuer de lancer des appareils en France à l’instar du Honor 9A en entrée de gamme.

Ce téléphone est équipé d’un écran de 6,3 pouces marqué par une petite encoche en forme de goutte d’eau sur le front. On ne connait pas encore l’identité du SoC, mais le Honor 9A est propulsé par 3 Go de RAM et profite d’un stockage interne de 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go).

Le Honor 9A mise gros sur l’autonomie avec une batterie de 5000 mAh. Or, de manière surprenante, le poids du smartphone ne s’élève pas non plus vers des sommets puisqu’il affiche 185 grammes sur la balance. La marque évoque notamment « un design élégant et ultra mince ».

À l’arrière, on trouve un triple module photo :

capteur principal de 13 mégapixels ;

ultra grand-angle de 5 mégapixels ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels.

En façade, c’est un capteur de 8 mégapixels qui se charge des selfies. Côté logiciel, le Honor 9A profite d’Android 10 et de l’interface Magic UI 3.1. Cependant, comme mentionné plus, haut les services et applications Google — comme le Play Store par exemple — ne sont pas disponibles sur le smartphone.

Pour aller plus loin

Comment Huawei compte se passer de Google pour ses prochains smartphones

Il faudra donc passer par le magasin AppGallery et son catalogue qui mérite encore d’être complété pour télécharger des applications.

Prix et disponibilité du Honor 9A en France

Le Honor 9A est annoncé au prix conseillé de 149 euros en France et sera disponible le 1er juillet sur le site de Honor ainsi que chez Fnac et Darty. Une offre de lancement fait descendre le tarif à 129 euros.