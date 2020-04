HP Envy et HP Envy x360 : une nouvelle gamme de PC avec Intel et AMD

HP renouvelle toute sa famille de machine Envy. Située sur le haut de gamme, elle passe à la nouvelle génération de processeurs AMD et Intel.

HP profite du printemps pour donner un coup de frais sur sa gamme de PC portables Envy. Cette gamme propose des machines autour de la barre des 1000 euros, en dessous des gammes Spectre et Elite.

Comme pour le reste de l’industrie, on peut noter que cette nouvelle génération intègre des processeurs AMD Ryzen 4000 sur plusieurs références. La compétition fait désormais rage sur le marché des processeurs pour PC.

HP Envy 13, Envy 15 et Envy 17

On commence par la gamme de PC classiques, avec tout de même un écran tactile, et une configuration Intel.

Avec son écran de 13 pouces Full HD, le HP Envy 13 est le plus compact de la gamme. Un poids de 1,3 kg sur la balance, un processeur gravé Intel Core de 10e génération en 10 nm (Core i7-1065G7), et du Wi-Fi 6 font partie de ses arguments.

On peut aussi mentionner la charge rapide par USB-C et l’intégration d’un SSD PCIe NVME de 256 Go qui devrait être particulièrement véloce.

C’est assez rare pour le mentionner, HP propose aussi une version 17 pouces de son PC. Le poids évolue en conséquence : 2,7 kg tout de même. Avec le volume supplémentaire, la marque en profite pour intégrer une puce graphique Nvidia MX330, et faire passer le stockage à 512 Go de SSD Intel avec en plus 32 Go de mémoire Intel Optane.

Le PC le plus musclé de la gamme n’est étonnamment pas le plus gros. En effet, le HP Envy 15 se situe entre ses deux frères sur le papier, mais avec une tout autre configuration. Exit le processeur Intel Ice Lake des deux autres machines, place à un Intel Core i7-10750H, plus véloce sur le papier, mais conçu sur une ancienne architecture en 14 nm.

HP lui adjoint une puce graphique Nvidia RTX 2060 Max-Q, un stockage SSD de 1 To et 32 Go de RAM DDR4. Il faudra bien cela pour alimenter l’écran 4K UHD OLED de 15,6 pouces.

HP France annonce que le Envy 13 sera lancé au prix de 829 euros. Le HP Envy 17 sera à 949 euros et le Envy 15 fermera la marche à 1429 euros. Le prix de l’OLED semble toujours faire envoler la facture, mais tout de même moins qu’en 2019.

Concernant la disponibilité, HP promet une sortie dans le courant du printemps selon les configurations, mais la situation actuelle pourrait évidemment avoir un impact sur les sorties.

HP Envy x360 13 et Envy x360 15

Chez HP, les convertibles se trouvent dans toutes les familles de produits avec la mention x360, en référence à la rotation de l’écran tactile autour de la base pour transformer le tout en tablette.

La gamme Envy x360 n’est proposée qu’en 13 et 15 pouces. On imagine difficilement une tablette de 17 pouces et de près de 3 kg être vraiment confortable à l’usage.

Étrangement, c’est la version 13 pouces qui est cette fois la plus véloce du lot, avec une puce Ryzen 7 4700U, contre un processeur Ryzen 5 4500U pour le modèle 15 pouces.

Malheureusement, les deux machines se contentent du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Intel intègre le Wi-Fi 6 directement à sa plateforme Ice Lake, ce que ne propose pas encore AMD et HP a choisi de ne pas intégrer de carte réseau compatible en supplément.

La gamme HP Envy x360 sera proposée à partir de 999 euros pour le modèle 13 pouces, et 899 euros pour le modèle 15 pouces.

Passer de AMD à Intel coûte 200 euros

HP annonce aussi une version Intel du HP Envy x360 15 pouces. Cette variante est annoncée à 1099 euros, soit 200 euros de plus que le modèle AMD.

Qui dit Intel dit retour du Wi-Fi 6 sur cette version. On peut également noter que le stockage passe de 256 à 512 Go.

Il sera intéressant de pouvoir confronter les deux variantes dans les tests pour comparer avec précision les performances de la plateforme AMD face à la plateforme Intel.