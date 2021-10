HTC Vive Flow : les premières lunettes de VR au design avant-gardiste

HTC semble sur le point de présenter un nouveau casque de réalité virtuelle, ou plutôt de premières lunettes de VR. Voici le HTC Vive Flow.

Après la fascination du monde pour la réalité virtuelle au lancement du premier HTC Vive et du premier Oculus Rift, le marché fait un peu moins rêver, mais il continue d’évoluer pour préparer son retour. En attendant le prochain PlayStation VR, le marché de la VR est plutôt dominé par Facebook et son Oculus Quest 2, quand les jeux ne disparaissent pas à cause d’une panne.

Grâce au budget R&D monstrueux de Facebook, Oculus a pu développer un casque mobile autonome pratique à utiliser que l’on peut à l’envi connecter à un PC pour une expérience encore plus riche. Reste qu’il oblige désormais à utiliser un compte connecté à Facebook, et il y a sans doute la place pour une alternative plus ouverte venant de HTC Vive.

Evan Blass, aka EvLeaks, révèle cette nuit un tout nouveau casque : le HTC Vive Flow. Son design va clairement faire parler.

De simples lunettes de VR à l’apparence ultralégère

Le principal point faible de la réalité virtuelle aujourd’hui est toujours l’encombrement du matériel. On est désormais capable de faire des casques sans caméra satellites à installer dans son salon, mais l’objet en lui-même reste plutôt lourd à porter. Surtout, il nous isole encore beaucoup du monde extérieur. Sur les premières images que nous découvrons, le HTC Vive Flow semble remédier en grande partie à ce problème avec un design approchant davantage les simples lunettes plutôt qu’un casque.

Évidemment, l’objet reste très visible et encombrant sur les photos, on est loin de la simple paire de lunettes de vue et plus proche d’une paire de grosses lunettes de ski, mais le progrès face aux casques de VR classiques est indéniable.

Le design va clairement faire parler, parce qu’avec la surface dorée à l’extérieur, les lunettes HTC Vive Flow peuvent donner l’impression de se transformer en mouche géante.

Avec un tel design, HTC mise avant tout sur la transportabilité de l’objet. Il est désormais simple d’envisager de prendre ses lunettes de VR avec soi pour les avoir à l’hôtel ou au travail pendant ses pauses.

Quid de l’autonomie ?

En découvrant le HTC Vive Flow à travers cette fuite, une grande question apparait : est-ce que le produit est autonome ? C’est une question assez large qui en regroupe plusieurs : est-ce que ce casque s’utilise sans-fil, grâce à une batterie intégrée ? Demande-t-il obligatoirement l’utilisation d’un PC ou d’un smartphone pour fonctionner ? Quelle est la durée d’utilisation sur batterie ? Les images dévoilées par Evleaks ne nous permettent pas totalement de répondre à ces questions.

On peut tout de même voir un smartphone sur la plupart des images et l’une d’elles mentionne explicitement la possibilité de faire un appairage Bluetooth avec le smartphone. Une autre montre l’utilisation d’un smartphone comme télécommande du HTC Vive Flow.

D’autres images avec la simple mention « smarts » et l’intégration d’un système de refroidissement actif, avec ventilateur, laissent imaginer qu’il s’agit bien d’une paire de lunettes de VR autonome, capable de fonctionner sans aucun autre appareil.

Les réponses à ces questions seront apportées très rapidement.

Les précommandes sont imminentes

Grâce à une dernière image publiée par Evan Blass, on peut d’ores et déjà déduire que l’annonce du HTC Vive Flow approche à grands pas. En effet, une image annonce le début des précommandes pour le 15 octobre, soit dans deux jours au moment où cet article est écrit.

On apprend également que le HTC Vive Flow sera commercialisé à 499 dollars aux États-Unis. Un tarif qui le place au-dessus du prix cassé de l’Oculus Quest, mais qui reste assez raisonnable. D’autant qu’ici, on ne subventionne pas le prix avec un compte Facebook obligatoire.