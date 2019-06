HTC vient de dévoiler deux nouveaux smartphones : U19E et Desire 19 Plus.

Nous attendions cette annonce depuis quelques jours, le constructeur taïwanais a officialisé ses deux smartphones. Le HTC U19E est un smartphone milieu de gamme équipé du Qualcomm Snapdragon 710, avec 6 Go de RAM et une capacité de batterie de 3 930 mAh, et dispose d’un écran OLED de 6 pouces en définition 1080×2160 pixels. Il a également une configuration à double caméra à l’arrière avec un appareil photo principal de 12 mégapixels et une caméra avec objectif téléphoto de 20 mégapixels.

Le HTC Desire 19 Plus est une version plus cheap du U19E, il est équipé d’un SoC MediaTek Helio P35, mais il dispose d’une triple caméra à l’arrière comprenant une caméra principale de 13 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels.

Le HTC U19E est vendu à 14 900 TWD (environ 445 euros) et sera disponible dès maintenant à taïwan. Le HTC U19 Plus sera quant à lui commercialisé à 9 990 TWD (environ 290 euros) et sera en vente début juillet. Notez qu’il est fort probable, malheureusement, que ces deux smartphones ne dépassent jamais les frontières taïwanaises.