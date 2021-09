Huawei Watch 3 : l’élégance d’une montre horlogère, la puissance d’un smartphone

Avec sa Watch 3, Huawei démontre qu’il connaît bien son sujet. Cette montre connectée élégante et efficace est en effet la première à tourner sous HarmonyOS et bénéficie d’une interface entièrement repensée. Un exercice technique réussi pour un produit aussi citadin que sportif.

C’est un petit pas pour les montres connectées, mais assurément un grand pas pour Huawei. Sortie il y a deux mois, la Huawei Watch 3 allie avec intelligence le design léché d’une montre de luxe et une fiche technique musclée.

Vendue au prix de 369,99 euros, la Huawei Watch 3 est disponible sur le store officiel de Huawei.

Un design réussi

Huawei propose depuis ses tout premiers modèles des montres élégantes à la frontière entre la montre horlogère et l’objet connecté. Sur ce nouveau modèle, le constructeur a encore affirmé son talent en proposant un produit aux finitions soignées et aux matériaux de qualité. On retrouve ainsi du côté de la construction un bel écran AMOLED de 1,43 pouce et surprise, une couronne rotative, permettant de naviguer dans les menus. Le tout est enfin complété par un bouton latéral situé juste en dessous de la couronne.

Du côté logiciel, le géant chinois a étoffé son catalogue de fonds d’écran et en propose une trentaine nativement. À cela s’ajoutent pas moins de 1000 options différentes disponibles depuis l’application WatchFace développée par le constructeur. De quoi personnaliser totalement l’allure de sa montre. On notera enfin que Huawei a fait un bel effort sur la qualité des bracelets. Au traditionnel silicone, s’ajoutent le bracelet cuir, mais également un bracelet à maillons en acier inoxydable.

L’autonomie avant tout

Huawei a déployé tout son savoir-faire pour corriger un problème récurrent des montres connectées : leur faible autonomie. Cette nouvelle mouture garantit ainsi non seulement trois jours complets de batterie en utilisation classique, mais elle offre également une autonomie théorique de 14 jours si le mode autonomie « ultralongue » est activé.

Si votre mobile bénéficie enfin de la charge inversée, bonne nouvelle, vous pourrez recharger votre Huawei Watch 3 grâce à son mode charge sans fil. Plus besoin de penser constamment à prendre le socle de chargement avec vous.

HarmonyOS sous le capot pour une connectivité optimale

Pour soutenir cette belle autonomie, Huawei a prévu pléthores d’options intégrées à son OS maison : HarmonyOS. Le système d’exploitation du constructeur offre en effet une belle palette d’options d’utilisation sur cette nouvelle montre connectée.

La présentation des applications en grille, l’une des nouveautés de cette Watch 3, se révèle très pratique au quotidien. Cette organisation des applications est en outre consolidée par la présence de la couronne rotative, exclusive à la Watch 3. Une option qui n’a pas pour elle que son esthétisme. Elle offre également une navigation fluide et intuitive dans les différents menus.

Les mouvements sont également au rendez-vous avec HarmonyOS, puisqu’il est possible de répondre aux appels en serrant simplement le poing, ou d’arrêter la sonnerie d’appel en faisant pivoter le poignet.

Huawei a par ailleurs ouvert son système d’exploitation aux développeurs tiers, ce qui permet de bénéficier d’un nombre plus important d’applications disponibles sur l’AppGallery.

Une galerie d’applications par ailleurs accessible sans nécessité de disposer du smartphone à proximité. La Huawei Watch 3 est en effet équipée pour accueillir une eSIM et donc être parfaitement indépendante du smartphone. Il devient ainsi possible de télécharger depuis la montre n’importe quelle application disponible depuis l’AppGallery, le store de Huawei.

Pour activer la eSIM, rien de plus simple. Il suffit de se connecter depuis le smartphone à l’application Huawei Santé, de se rendre dans l’onglet de gestion de la eSIM, d’activer et de sélectionner la carte SIM concernée. Le smartphone se chargera ensuite de vous rediriger vers la page dédiée de votre opérateur — s’il propose ce service –, et vous alors serez guidé pas à pas vers la finalisation de votre commande de eSIM. Votre monte est immédiatement utilisable sans votre smartphone.

Du sport sans effort (ou presque)

Grâce à cette indépendance, il devient plus simple de sortir pour une session de sport sans s’encombrer de son mobile. Et ça tombe bien, car la Huawei Watch 3 est équipée de pléthores d’options orientées sport et santé :

Quelques capteurs supplémentaires font leur entrée comme le capteur de température permettant de mesurer la température cutanée. Un outil qui peut s’avérer rassurant par les temps qui courent.

La Watch 3 intègre un capteur de détection des chutes. Le système repose sur le croisement des données du gyroscope et de l’accéléromètre pour détecter la perte de station debout. Une option d’appel instantané à un numéro d’urgence pré-enregistré est couplée au capteur.

La montre est dotée d’un capteur SpO2 (taux d’oxygénation du sang) et un capteur de fréquence cardiaque.

Une centaine de programmes d’entraînements sont disponibles dont la natation. La Huawei Watch 3 est d’ailleurs étanche 5ATM et supporte l’immersion dans l’eau.

Plus aucune excuse donc pour ne pas partir en session sportive. Non seulement la Huawei Watch 3 prévoit tous les types de sport possibles, mais en plus vous restez joignable, et ce même si vous ne prenez pas votre smartphone avec vous.

Une mise à jour qui augmente les capacités de la montre

Soucieux de rendre l’expérience utilisateur la plus agréable possible, Huawei travaille constamment sur les produits à venir, mais aussi sur ceux qui sont déjà sortis. La Huawei Watch 3 bénéficie de ce fait depuis quelques semaines, d’une mise à jour logicielle qui lui apporte des évolutions significatives.

Côté autonomie, les capacités de la montre gagnent 20 % supplémentaires de batterie grâce à diverses améliorations logicielles.

Le constructeur, conscient que tous les utilisateurs n’ont pas de smartphone de marque Huawei a également mis l’accent sur la connectivité en renforçant la stabilité entre les produits sous iOS et sa montre connectée. On note enfin que la fonction météo gagne en précision et en réactivité via cette mise à jour tout comme la détection des mouvements.

La Huawei Watch 3 est disponible sur le store de Huawei au prix de 369,99 €.