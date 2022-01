Huawei lance une montre taillée pour le sport avec deux semaines d’autonomie

Huawei a annoncé l'arrivée en France de sa nouvelle montre connectée pour sportifs, la Huawei Watch GT Runner.

Ce mercredi, à l’occasion du lancement des Huawei P50 Pro et P50 Pocket, le constructeur chinois a également annoncé l’arrivée en France d’une nouvelle montre connectée destinée à ses utilisateurs sportifs, la Huawei Watch GT Runner.

Cette montre s’inscrit dans la lignée des montres de suivi de santé de la firme et vient donc succéder à la Huawei Watch GT 3 lancée à l’automne dernier en France. On va donc retrouver des caractéristiques très similaires avec le système HarmonyOS embarqué, un écran Oled de 1,43 pouce de diamètre avec une densité de 326 pixels par pouce, une bordure en céramique autour de l’écran avec une couronne rotative sur le côté droit en plus du bouton servant à lancer les exercices. Bien évidemment, la montre va permettre de mesurer la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène du sang, mais ces mesures ont été améliorées d’après Huawei.

Le constructeur indique en effet être passé à un suivi GPS plus précis encore, grâce à l’intégration des antennes sur la couronne de la montre. Pour la géolocalisation, la Huawei Watch GT Runner est d’ailleurs compatible non seulement avec les satellites GPS, mais aussi avec Galileo, Glonass, BDS et QZS. Contrairement à nombre de montres connectées sur le marché, les toquantes de Huawei ont déjà une excellente réputation en termes de suivi de tracé GPS. Cette amélioration est donc bienvenue est peut permettre de renforcer le constructeur sur cette mesure.

Des fonctions davantage pensées pour le sport

En plus du suivi GPS, Huawei a également amélioré le suivi de fréquence cardiaque et de SpO2 sur la Watch GT Runner. Pour ce faire, la firme est passé à la version 5.0 de son capteur TruSeen. De quoi lui permettre non seulement un suivi plus précis de la fréquence cardiaque, mais également la mesure de davantage de données comme la VO2 Max, le seuil aérobie. Des programmes d’entraînement sont également proposés avec des entraînements quotidiens et la suggestion de jours de récupération.

Si le design de la Huawei Watch GT Runner est un peu plus agressif que les modèles précédents, elle conserve un aspect relativement classique pour une montre orientée vers le sport. Elle s’avère également assez légère avec 38,5 grammes sur la balance. Notons également la présence d’une autonomie annoncée de deux semaines — grâce à la batterie de 451 mAh — et une étanchéité certifiée 5 ATM qui permettra de l’immerger à faible profondeur.

La Huawei Watch GT Runner sera disponible dès ce mercredi en deux coloris : noir et gris. Elle sera proposé à 299,99 euros, soit à un prix supérieur à celui de la Huawei Watch GT 3, proposée à 229 ou 249 euros selon la version. Par ailleurs, du 26 janvier au 14 février, la montre profite de 30 euros de réduction immédiate avec le code « AHWWSGTRR30 » sur le site de Huawei.

