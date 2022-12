Moins cher qu’au Black Friday, la Huawei Watch GT Runner est la montre idéale pour les sportifs

La montre connectée Huawei Watch GT Runner a de quoi plaire, que ce soit pour son design, ses fonctionnalités, ou encore son autonomie solide. Aujourd’hui, elle est d’ailleurs en promotion et passe de 299 euros à seulement 139 euros grâce à un code promo.

Huawei a conçu une montre connectée tournée vers le sport : la Watch GT Runner. Avec cette smartwatch, le constructeur apporte tous les éléments que l’on attend de ce type de produit. À savoir, un GPS performant ou encore des programmes personnalisés pour vous accompagner dans votre session sportive. Que vous soyez adepte du sport ou débutant, cette montre saura répondre à vos besoins le tout pour moins de 140 euros grâce à cette remise de plus de 50 %.

Les points positifs de la Huawei Watch GT Runner

Une montre sportive au look soigné

Un GPS fiable et précis avec des fonctionnalités sport bien pensées

Une autonomie musclée, même en utilisation intensive

Proposée à sa sortie au prix de 299 euros, la Huawei Watch GT Runner est désormais remisée à 149 euros, mais avec le code ABLACKFRIDAYHW, la montre revient à seulement 139 euros sur le site officiel. (Uniquement pour le coloris gris).

Une montre au look sportif, agréable à porter

Dans la pléthore de wearables Huawei, le modèle GT Runner est orienté vers le sport. Et pour cette catégorie, la marque a pris soin de proposer une montre légère avec 38,5 grammes sur la balance, mais imposante avec un boîtier de 46 mm de diamètre. Le bracelet en silicone s’adapte très bien au poignet et se montre très confortable.

L’écran quant à lui est OLED et mesure 1,43 pouce avec de fines bordures tout autour de l’écran. Les informations s’affichent clairement, et le capteur de luminosité est très efficace et réactif, quoiqu’un peu agressif la nuit. C’est d’ailleurs là que l’on regrette particulièrement l’absence de mode nuit, qui permettrait d’éteindre la montre à partir d’une certaine heure.

Endurante avec un suivi sportif fiable

Que vous soyez adepte du sport ou débutant, la Watch GT Runner s’adapte à votre profil. Elle propose un programme d’entraînement personnalisé afin de vous aider à fixer des objectifs atteignables, et de ne pas mettre la barre trop haute. Pour vos footings, la montre s’appuie sur un GPS plus précis encore, grâce à l’intégration des antennes sur la couronne de la montre. Le suivi de tracé GPS s’est avéré plus précis que sur notre smartphone lors de notre test. Huawei a également amélioré le suivi de fréquence cardiaque et de SpO2 sur la Watch GT Runner afin d’avoir plus de données. Côté capteurs, on retrouve un accéléromètre, un gyroscope, un capteur optique de fréquence cardiaque et de pression d’air.

Avec cette montre, vous n’aurez pas à vous soucier de l’autonomie. Lors de notre test, elle a pu tenir quatre jours dans une utilisation intensive avec rythme cardiaque mesuré en permanence, sommeil mesuré sur quatre nuits, ou encore l’Always-On Display activé. Un score qui reste suffisant pour ne pas a avoir à la recharger en permanence. Avec un usage plus modéré, la montre peut tenir une semaine. Côté recharge, il faudra compter une bonne heure et demie pour faire le plein de la batterie. À noter, une étanchéité certifiée 5 ATM permettra de l’immerger à faible profondeur.

Si vous désirez en apprendre davantage, voici notre test complet sur la Huawei Watch GT Runner.

Quelle smartwatch choisir pour accompagner votre smartphone ?

Si vous voulez comparer la Huawei Watch GT Runner avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

