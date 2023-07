À seulement 129 €, la Huawei Watch GT Runner est la smartwatch la plus abordable des soldes

Si vous souhaitez une montre connectée pour suivre vos activités sportives et vos performances, la Huawei Watch GT Runner est la montre idéale. Elle est encore plus intéressante maintenant qu’elle chute à 129 euros, au lieu de 299 euros au départ.

Comment son nom l’indique, la Huawei Watch GT Runner se concentre sur le sport et en particulier sur la course à pied. Si vous avez envie de suivre votre activité, elle est un très bon choix, d’autant plus qu’elle passe de 299 euros à seulement 120 euros à l’occasion des soldes d’été.

La Huawei Watch GT Runner, c’est quoi ?

Une montre soignée, avec un GPS précis et fiable

Les programmes de sport bien pensés

L’autonomie de quatre jours

Sortie au prix de 299,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT Runner se trouve en ce moment à seulement 129,99 euros sur le site du constructeur.

Pourquoi choisir la Huawei Watch GT Runner ?

La Huawei Watch GT Runner mise avant tout sur le sport et la personnalisation. Cette smartwatch propose un programme d’entraînement personnalisé qui convient aussi bien à des coureurs chevronnés qu’à des débutants. Pour vous accompagner efficacement durant vos footings, la montre s’appuie sur un GPS plus précis encore. Seul hic, il existe peu d’applications tierces à installer (en dépit d’Harmony OS).

Durant notre test, on a fortement apprécié le suivi intelligent du rythme cardiaque et les suggestions de vitesse de course. Au niveau du poignet, la GT Runner procure peu de gêne, grâce à son boitier allégé. L’autonomie est un peu plus décevante, surtout en comparaison à d’autres montres spécialisées dans le sport. Elle tiendra tout même quatre jours d’utilisation en continu. Cela reste une durée suffisante pour ne pas se préoccuper du pourcentage restant.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Huawei Watch GT Runner.

