Véritable coach sportif, la Huawei Watch GT Runner s’allège de 120 euros

Taillée pour le suivi sportif, la montre connectée Huawei Watch GT Runner est idéale pour celles et ceux qui veulent progresser en running. En ce moment, on peut la trouver à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros sur le site de Huawei, mais aussi à la Fnac et chez Darty.

Outre ses gammes de smartphones, la marque Huawei propose également plusieurs montres connectées à prix plutôt avantageux par rapport à la concurrence. Elle a notamment lancé, cette année, la Huawei Watch GT Runner, une smartwatch taillée pour le suivi sportif qui se destine en particulier à celles et ceux qui souhaitent s’améliorer dans leur pratique de la course à pied. Actuellement, il est possible de profiter de ses programmes de sport bien pensés et de toutes ses autres fonctionnalités bien pratiques pour moins de 180 euros.

Les points forts de la Huawei Watch GT Runner

Une montre confortable

Des programmes personnalisés pour s’améliorer en course à pied

Une autonomie de quatre jours en utilisation intensive

Lancée à 299,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT Runner est désormais proposée à 179,99 euros sur le site de Huawei, ainsi qu’à la Fnac et chez Darty.

Une montre soignée et confortable pour le sport

En concevant sa montre connectée GT Runner, Huawei a misé sur un matériau adapté à la pratique intensive du sport : contrairement à la Huawei Watch GT 3, qui adopte un design en acier inoxydable, la Huawei Watch GT Runner a été recouverte de fibre polymère. Un choix qui permet à la montre de s’alléger (38,5 g contre 42,6 g), ce qui représente un avantage certain pour un appareil taillé pour le sport. De plus, le silicone s’adapte très bien au poignet et assure un bon confort sur la durée. La montre est également plus fine que la GT 3, avec 11 mm d’épaisseur seulement contre 12,5 mm, ce qui permet là aussi d’atténuer l’aspect massif de la smartwatch, dont le rayon s’élève tout de même à 46 mm.

Concernant son écran, la Huawei Watch GT Runner embarque une dalle OLED de 1,43 pouce, avec une fine densité de pixels (328 ppp) et des bordures très fines sur les côtés ; de quoi rendre les informations nettement plus lisibles. Le capteur de luminosité est de son côté très efficace, mais malheureusement un peu agressif la nuit venue.

Un vrai coach à votre poignet

La Huawei Watch GT Runner marque surtout des points sur son suivi sportif. D’abord, et pour assurer sa tâche, cette montre connectée s’accompagne d’une batterie de capteurs : accéléromètre, capteur gyroscope, capteur géomagnétique, capteur optique de fréquence cardiaque ou encore capteur de pression d’air. La GT Runner apparaît également comme un véritable coach virtuel, qui sera apte à vous proposer des programmes personnalisés pour booster vos entraînements et, surtout, vous aider à fixer des objectifs atteignables, en particulier sur la course à pied. Vous aurez ainsi droit à des entraînements légers, avec des séances de courses peu intenses, ainsi qu’à des entraînements plus actifs, avec des séries de sprint. Pour vous accompagner du mieux possible dans ces séances de running, la montre s’appuiera sur un GPS très précis, grâce à l’intégration des antennes sur la couronne de la montre.

Une montre ultra endurante

Si la marque chinoise promet deux semaines d’autonomie pour sa GT Runner, nous avons pu observer que la montre a tenu pendant quatre jours dans une utilisation intensive, avec rythme cardiaque mesuré en permanence, sommeil mesuré sur quatre nuits, ou encore l’Always-On activé, soit des fonctionnalités naturellement très gourmandes en énergie. Si vous modérez un peu vos usages, l’autonomie pourra grimper à une semaine, ce qui est tout à fait correct. Côté recharge, il faudra compter une bonne heure et demie pour faire le plein de la batterie. La montre est par ailleurs fournie avec son propre socle de charge magnétique et est également compatible Qi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT Runner.

