À -57 %, la Huawei Watch GT Runner est la smartwatch idéale pour se mettre au jogging

Si vous cherchez une montre connectée pour vous encourager à vous (re)mettre au sport et pour suivre votre progression pas à pas, la Huawei Watch GT Runner est un compagnon et un coach idéal pour ça. Essentiellement tournée vers la course à pieds comme l'indique son nom, vous pourrez préparer votre prochain marathon avec elle. De plus, elle affiche une grosse promotion sur le site de Huawei, son prix passant de 299,99 euros à seulement 129,99 euros.

Rien ne va plus pour Huawei qui est littéralement tombé de son piédestal sur le marché des smartphones, la méfiance envers la firme de Shenzhen derrière laquelle se dessinerait l’ombre du régime chinois a fini par aboutir sur un embargo américain qui a pour but de contrer toute tentative d’espionnage. Le constructeur chinois se raccroche tout de même à un autre secteur qui lui est bien plus prometteur, celui des montres connectées, et l’un de ses modèles phares, la Huawei Watch GT Runner, perd 170 euros sur son site officiel.

La Huawei Watch GT Runner en bref

Un design sportif avec son bracelet en silicone

Un programme de sport bien pensé

Une autonomie d’une semaine

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Huawei Watch GT Runner est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros en boutique officielle. De plus, vous pouvez ajouter une paire de Huawei FreeBuds SE dans votre panier à seulement 9,99 euros au lieu de son tarif conseillé de 49,99 euros.

Une montre connectée 100 % sport

Comme l’indique le mot Runner dans son nom, cette smartwatch est dédiée au sport et plus particulièrement à la course. Ce qui se vérifie dans les matériaux utilisés : de la fibre polymère au lieu de l’acier inoxydable. Le bracelet en silicone est souple, confortable et est mieux adapté pour supporter votre transpiration. Le boîtier de 46 mm est plutôt fin avec une épaisseur de 11 mm, ce qui enlève le côté massif et le rend léger. Enfin, il profite d’une certification 5 ATM pour vous suivre lors de vos séances de natation.

L’écran est semblable à ce que proposait la Huawei GT 3, on a ici une dalle AMOLED tactile de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 328 ppp. La dalle est agréable à regarder et à utiliser avec ses bordures fines, mais surtout grâce aux contrastes infinis et aux noirs parfaits offerts par l’AMOLED. La luminosité d’adapte automatiquement selon votre environnement et est même très réactive. En revanche, elle peut se montrer agressive dans le noir, ce qui est dû à l’absence de mode nuit.

Un suivi complet et précis de vos courses

Si vous débutez ou reprenez la course à pieds, la Huawei Watch GT Runner saura vous accompagner en s’adaptant à votre profil. Un coach virtuel définit votre programme d’entraînement personnalisé et si par exemple vous êtes un coureur du dimanche, il fait attention à vous faire démarrer doucement. Plusieurs capteurs permettent de suivre vos performances tels qu’un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un gyroscope et un GPS qui s’avère être très précis.

Vous pouvez aussi appareiller la Huawei Watch GT Runner avec l’application Huawei Health pour assurer un suivi de votre santé et de votre sommeil. La montre dispose d’un catalogue d’applications tierces à installer mais leur nombre est plutôt limité, on en dénombre seulement 33. Pour ce qui est de l’autonomie, Huawei promet 14 jours grâce à la batterie de 455 mAh, elle a cependant tenu quatre jours en utilisation intensive et une semaine en usage modéré lors de notre test, mais cela reste un bon score. Comptez une heure et demie pour la recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Huawei Watch GT Runner.

Afin de comparer la Huawei Watch GT Runner avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées dédiées au sport.

