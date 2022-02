Comment regarder la conférence de Huawei en direct – MWC 2022

Vous pouvez regarder en direct la conférence de Huawei au MWC 2022. Celle-ci a été nommée « Smart Office » et augure des annonces autour de la bureautique et de la productivité.

Les annonces sont toujours nombreuses au MWC 2022 et Huawei ne compte pas faire exception à la règle. Le géant chinois prévoit ainsi une conférence ce dimanche 27 février sur le thème du « Smart Office ». Voici comment regarder cet événement en direct.

Comment regarder la conférence de Huawei en direct au MWC 2022 ?

Huawei donne rendez-vous au MWC ce 27 février en début d’après-midi. Pour suivre la conférence en direct, il suffira donc de lancer la vidéo ci-dessous à partir de 14h30.

Préparez-vous à un événement long d’une heure environ.

Pas de smartphones Huawei en vue

Huawei a lancé on P50 Pro il y a peu en Europe et, depuis, nous n’avons pas eu trop de nouvelles de la marque côté smartphone. Au MWC, il y a vraiment peu de chances de voir un nouvel appareil dans cet univers.

Le thème « Smart Office » mis en avant par Huawei laisse plutôt entendre qu’il y aura des annonces axées sur les PC portables et sur divers appareils liés à la productivité et la bureautique. Dans ce secteur, Huawei a encore un peu de champ libre contrairement au marché des smartphones où la marque est fortement mise à mal par l’embargo américain entamé par l’ex-président Donald Trump et maintenu par son successeur Joe Biden.

