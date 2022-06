FreeBuds Pro 2 : Huawei lance des écouteurs à double haut-parleur, LDAC et Bluetooth multipoint

Huawei a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Huawei FreeBuds Pro 2. Conçus avec Devialet, ils profitent de doubles transducteurs, du codec LDAC et du Bluetooth multipoint.

L’annonce était attendue, elle a finalement eu lieu ce mercredi. Huawei a en effet présenté, ce 29 juin, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Huawei FreeBuds Pro 2.

Comme pressenti, ces nouveaux écouteurs ont été conçus en partenariat avec Devialet. Si la marque française a épaulé le constructeur chinois sur le tuning de ses écouteurs, c’est cependant bel et bien Huawei qui a conçu l’architecture matérielle des FreeBuds Pro 2. On a ici affaire à des écouteurs à double transducteurs, à la manière de ce que propose déjà Samsung avec ses Galaxy Buds Pro et ses Galaxy Buds 2.

Ils embarquent ainsi un large transducteur de 11 mm destiné à restituer les graves et les médiums, et un transducteur planaire qui va se charger des aigus et des hauts médiums. Les écouteurs peuvent également se targuer d’une compatibilité avec les codecs AAC, SBC, HWA et LDAC.

En termes de format, les Huawei FreeBuds Pro 2 reprennent la même formule que les premiers FreeBuds Pro, lancés fin 2020. Ils profitent donc de tiges plates permettant le contrôle des écouteurs par pincement ou par glissement — pour modifier le volume — ainsi que d’un format intra-auriculaire garantissant une isolation passive. Les écouteurs sont également dotés d’une fonction de réduction active du bruit que Huawei qualifie d’adaptative avec une réduction du bruit annoncée jusqu’à un volume de 47 dB grâce à trois microphones.

Bluetooth multipoint, mais autonomie limitée

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être utilisés simultanément avec un ordinateur et un smartphone.

Du côté de la batterie en revanche, Huawei ne joue pas la carte du superlatif. Les écouteurs en eux-mêmes embarquent des accumulateurs de 55 mAh tandis qu’on va retrouver une batterie de 580 mAh dans le boîtier, compatible avec la charge sans fil. De quoi permettre aux FreeBuds Pro 2 d’être utilisés pendant 6 heures et 30 minutes sans réduction de bruit et 4 heures avec.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont disponibles dès ce mercredi. Ils sont proposés en trois coloris — argent, bleu argenté ou blanc — au prix de 219 euros. Pour le lancement, le prix est cependant réduit de 20 euros pour tomber à 199 euros.

