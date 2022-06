Huawei serre la pince de Devialet pour ses nouveaux FreeBuds Pro 2

Huawei est sur le point de lancer ses FreeBods Pro 2. Ces nouveaux écouteurs True-Wireless à réduction de bruit active seront co-signés par Devialet, spécialiste français de l'audio.

Huawei nous réserve de nouveaux écouteurs True-Wireless à réduction de bruit active : les FreeBuds Pro 2. C’est ce que l’on apprenait le 15 juin du très bien informé Roland Quandt, journaliste pour le site allemand WinFuture. En plus de nombreux visuels, l’intéressé nous détaille l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur ces nouveaux Freebuds, co-signés par Devialet. Le spécialiste français de l’audio, connu pour ses solutions haut de gamme, a collaboré avec Huawei pour ajuster l’expérience audio offerte par ces FreeBuds Pro 2 et en accordant logiciellement leurs haut-parleurs intégrés.

C’est la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble sur une paire d’écouteurs, souligne Roland Quandt, qui ajoute que les FreeBuds Pro 2 disposeront de deux haut-parleurs intégrés. Une nouveauté là aussi pour Huawei, qui se contentait jusqu’à présent d’un seul driver pour ses précédents écouteurs sans-fil. On ignore par contre, à ce stade, quelle sera la taille de ces drivers sur les FreeBuds Pro 2.

Une réduction de bruit active costaude

L’un des principaux arguments de Huawei avec les FreeBuds Pro 2, c’est la réduction de bruit active. Le fabricant chinois évoque un ANC sur trois niveaux pouvant atténuer le bruit jusqu’à 47 décibels, mais aussi la présence de trois micros et d’algorithmes d’IA permettant une expérience audio ajustée de manière dynamique (y compris au travers d’un Triple Adaptive Equalizer). Si les dires de Huawei se confirment en matière d’ANC, il s’agirait de la réduction de bruit la plus efficace jamais proposée par la marque sur des écouteurs True-Wireless.

En matière de son à proprement parler, les FreeBuds Pro 2 seraient capables de couvrir les fréquences comprises entre 14 et 48 000 hertz. Des basses particulièrement profondes sont donc promises, au même titre qu’un support Hi-Res Audio.

Source : Huawei via WinFuture

Attendus en trois coloris (bleu-argent, blanc céramique et argent givré), les FreeBuds Pro 2 devraient se positionner à 199 euros. Ils offriront jusqu’à 6h30 d’autonomie sur les écouteurs, sans activer l’ANC. Leur boîtier permettra pour sa part jusqu’à 30 heures d’autonomie. On apprend enfin que les nouveaux écouteurs de Huawei profiteront d’une certification IP54, leur assurant une résistance aux éclaboussures et à la sueur.

