Huawei FreeBuds Pro 2 : ces très bons true wireless valent encore le coup à moins de 150 €

Si les Huawei FreeBuds Pro 3 nous ont épatés, il ne faut pas non plus négliger leurs prédécesseurs, les Huawei FreeBuds Pro 2. Ces true wireless restent encore aujourd'hui très recommandables, surtout quand ils sont en promotion comme actuellement : Huawei les propose en effet à 149,99 euros au lieu de 219,99 euros.

La troisième itération des Huawei FreeBuds Pro, les true wireless haut de gamme phares de la marque, est arrivée sur le marché il y a quelques mois. Cette nouvelle paire nous a tellement marqués qu’elle a obtenu l’excellente note de 9/10 au terme de notre test. Mais son succès ne doit pas éclipser celui des Huawei FreeBuds Pro 2, ses prédécesseurs, qui se défendent encore très bien avec leur rendu sonore précis et leur bonne dynamique. Ils sont même encore plus intéressants quand ils sont en promotion et que leur prix chute sous les 150 euros.

Que proposent les Huawei FreeBuds Pro 2 ?

Un rendu sonore précis

Le Bluetooth multipoint

La charge sans fil

Auparavant proposés à 219,99 euros, les Huawei FreeBuds Pro 2 (gris) sont actuellement proposés à 149,99 euros sur le site de Huawei.

Si vous souhaitez mettre la main sur le modèle récent, sachez que les Huawei FreeBuds Pro 3 sont aussi en promotion : sur le site de Huawei, on peut les avoir à 179,99 euros au lieu de 199,99 euros grâce au code promo A20PRO3.

Un bon confort et un rendu sonore précis

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs sans-fil plutôt originaux visuellement puisqu’ils adoptent un format tige rectangulaire recouvert d’une surface brillante (attention aux traces de doigts !). Ces oreillettes sont aussi intra-auriculaires, ce qui permet de profiter d’une isolation passive efficace, primordiale pour une réduction de bruit active correcte. Les FreeBuds Pro 2 sont avant tout confortables, notamment grâce au poids plume de chaque écouteur (5,9 g) et à leur bon maintien dans le pavillon auditif, aidés par leur format tige. Ils sont par ailleurs certifiés IP54, donc protégés contre la sueur, les éclaboussures ou la pluie, ce qui vous permettra de les porter même durant vos footings pluvieux, et ce, sans qu’ils glissent de vos oreilles.

Que vous les portiez durant vos entraînements ou en allant au travail, vous aurez droit à une scène sonore de très bonne facture. Chaque écouteur embarque un transducteur dynamique classique de 11 mm, mais aussi un transducteur planaire qui va l’épauler pour les aigus et les haut-médiums. De quoi profiter de davantage de précision sur l’ensemble du spectre. Notez aussi que les FreeBuds Pro 2 sont compatibles avec plusieurs codecs, à savoir l’AAC, le SBC, le HWA et le LDAC. La compatibilité Hi-Res Audio Wireless est aussi de la partie avec une source compatible qui exploite les bons codecs Bluetooth.

Le Bluetooth multipoint est bien là

Équipés de trois microphones par écouteur, les écouteurs de Huawei sont aussi dotés de la réduction de bruit active. Quatre modes sont proposés, en plus du mode passif. Mais dans les faits, ces écouteurs peinent un peu à réduire l’ensemble des bruits environnants, à l’exception des fréquences les plus graves. Retenez que le tout sera un peu aléatoire, malheureusement. Parmi les vrais atouts des FreeBuds Pro 2, on retrouve évidemment la présence du Bluetooth multipoint, qui permet de connecter les écouteurs simultanément à deux appareils. La connexion multipoint sera même disponible lorsque les écouteurs sont connectés en LDAC au smartphone, et ce même si l’autonomie s’en retrouve nécessairement réduite.

Concernant leur autonomie, justement, les true wireless sont un peu limités, en raison notamment du système de double transducteur, qui consomme pas mal d’énergie. En activant la réduction de bruit en mode « Ultra » en LDAC et avec un volume sonore à 75 %, l’un des écouteurs a tenu 3 h 6 avant de tomber en rade. Pour la recharge, en plaçant les FreeBuds Pro 2 dans leur boîtier, 27 minutes suffiront pour une charge complète. Le boîtier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds Pro 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles efficaces pour les comparer avec les Huawei FreeBuds Pro 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

